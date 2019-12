Luxemburgo ocupa o 12º. lugar na escolha dos portugueses para passar o réveillon.

Estes são os destinos de Ano Novo preferidos dos portugueses

Se este Natal o Luxemburgo ganhou a medalha de bronze no lote dos destinos favoritos dos portugueses residentes em Portugal para passar o Natal, logo a seguir a Paris e Londres, no Ano Novo há novos pontos de interesse nas preferências dos lusitanos.

Segundo o motor de busca da Jetcost, este ano, entre as cidades do mundo mais pesquisadas pelos portugueses para a passagem de ano, encontram-se 13 europeias e a encabeçar a lista as duas maiores cidades portuguesas.

Lisboa é a primeira escolha dos residentes em Portugal, na pesquisa da Jetcost, seguindo-se o Porto.

Em terceiro surge a primeira capital estrangeira: Paris, que já tinha ficado em primeiro lugar nos destinos preferidos dos portugueses para passar o Natal de 2019 no estrangeiro, na lista feita pela eDreams.

Outra cidade repetente no topo das preferências no que toca aos destinos fora de portas é Londres, que aparece em quarto lugar no ranking da Jetcost. Seguem-se Madrid, Barcelona, a ilha da Madeira, Amesterdão, a ilha de São Miguel, nos Açores, e Bruxelas.

O Luxemburgo é o 12º. destino escolhido para dar as boas-vindas a 2020, logo a seguir à capital algarvia, Faro, que ocupa o 11º. lugar geral, mas que fica na quinta posição no que toca aos destinos nacionais.

São Paulo, no Brasil, Genebra e Zurique, na Suíça, e as ilhas de Cabo Verde, Roma e Milão, na Itália, e Dublin, na Irlanda, completam o top 20 dos lugares que os portugueses elegem para passar o Ano Novo, segundo a Jetcost.

