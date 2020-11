O primeiro-ministro português deixou ontem claro que este ano não poderá haver a tradicional consoada em Portugal, pois é nas grandes reuniões familiares que ocorrem 68% das contaminações.

"Este Natal, não vamos poder juntar-nos todos em família"

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro-ministro português deixou ontem claro que este ano não poderá haver a tradicional consoada em Portugal, pois é nas grandes reuniões familiares que ocorrem 68% das contaminações.

"Nós todos desejamos profundamente que o Natal seja o minimamente afetado possível", mas como disse o presidente da República, "as famílias têm de preparar todas para festejar o Natal de uma forma diversa do tradicional, porventura, juntando-se em momentos diferentes da quadra, não podemos estar todos juntos, devemos repartir-nos. Não é possível o ajuntamento, sem que ponha em risco a situação". Foi assim que o primeiro-ministro português explicou ontem como vai ser o Natal este ano, para as famílias em Portugal.



E justificou: "68% da transmissão do vírus ocorre, sobretudo, no convivo familiar. As pessoas em família sentem-se seguras, tiram as máscaras, expressam afetividade, estão mais próximas, e criam a ilusão de segurança, contactam-se, e por isso, torna-se um momento particularmente perigoso da transmissão viral".

Situação é "dramática"

A situação em Portugal é "dramática", assumiu António Costa, pelo que não se pode correr riscos: "Não podemos ter o crescimento de novos casos, de falecimentos, de internamentos nos cuidados intensivos, todos eles são dramáticos".

O primeiro-ministro apelou ao cumprimento das medidas de restrição e das regras de prevenção.

"A ideia fundamental o controlo da pandemia depende de cada um de nós, limitar ao máximo os contactos sociais, o contacto físico, o uso da máscara, a higiene das mãos" e o cumprimento das medidas, vincou António Costa.



Pessoas têm de "cumprir as medidas"

"Se as pessoas começam a pensar como contornar cada nova medida", como quando há radares, e "tentam contorná-los para manter o excesso de velocidade" sob o perigo de terem um acidente, se continuarem a não cumprir as medidas, "obviamente acabaremos todos contaminados", alertou.

Sem meias palavras, o primeiro-ministro avisou: "Se nada mudar caminhamos para um novo confinamento nas primeiras semanas de dezembro".

Para já nos dois próximos fins de semana, haverá restrição de liberdade de circulação a partir das 13h00 de sábado e de domingo. Há exceções: "Lojas do setor alimentar, de higiene pessoal, farmácias e funerárias com menos de 200m2 e porta aberta para a rua poderão estar abertas a partir das 13.00 nos fins de semanas", explicou o governante.



Regra é "ficar em casa"

"O nosso esforço coletivo é para conter o crescimento da pandemia" e agora tem de "haver um sacrifício adicional", pediu.

Nos 191 concelhos em estado de emergência a "regra é para ficar em casa". Como nos fins de semana, a partir das 13h00.

"A regra é simples, temos de ficar em casa". Se queremos tornar a exceção a regra", isso não pode ser, avisou.

