Estas são as medidas impostas pelo estado de emergência em Portugal

Ana TOMÁS Pessoas em “isolamento obrigatório” ou vigilância ativa não podem sair do domicílio incorrendo em “crime de desobediência". Maiores de 70 anos terão "dever especial de proteção", com limitações à sua circulação. Apenas serviços essenciais se manterão abertos ao público.

O governo português divulgou, esta tarde, o decreto que estipula as medidas que serão aplicadas no âmbito da declaração de Estado de Emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois da aprovação do parlamento e do parecer favorável do executivo.

Entre as medidas destacam-se o “isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19, que estejam a recuperar no seu domicílio ou que estejam sob vigilância ativa, sob o risco de “crime de desobediência".

Os idosos com mais de 70 anos,ou pessoas que têm um conjunto de morbilidades terão um "dever especial de proteção". Ou seja, terão restrições de deslocações, podendo apenas sair para comprar bens e serviços essenciais, deslocar-se aos bancos e aos correios, farmácias e estabelecimentos médicos, dar passeios curtos ou passear animais de estimação.

Para já, não haverá horas específicas de atendimento para pessoas mais idosas.

Para os restantes cidadãos, aqueles que não estejam doentes ou em vigilância, o recolhimento não é obrigatório, devendo cumprir um “dever geral de recolhimento domiciliário”.

Em termos de deslocações são permitidas, para este grupo, apenas aquelas que forem feitas no âmbito dos deveres profissionais (para os excluídos da possibilidade de teletrabalho) assistência a idosos ou familiares, acompanhamento de menores ou passeio de animais de companhia, além das saídas para compras de bens essenciais e medicamentos.

Não serão necessárias autorizações prévias, nem está impedida a circulação entre distritos diferentes, desde que seja feita no âmbito dos motivos anteriormente referidos.

O que vai e o que não vai funcionar

As lojas do cidadão e espaços de atendimento ao público serão encerrados e a administração pública funcionará em serviços mínimos e com atendimento à distância.

Manter-se-ão abertos serviços de atendimento ao público essenciais, como supermercados, postos de combustíveis, mercearias, farmácias e quiosques, além de algumas agências de bancos e correios.

"Nas atividades económicas, como regra, aquilo que vigorará é que, salvo os casos de atividades que se dediquem ao atendimento público, devem manter atividade normal", apontou António Costa.

Restaurantes e cafés ficam obrigados a fechar ao público, mas podem funcionar em regime "take-away" ou de entregas ao domicílio.

As empresas que ficarão em funcionamento terão de seguir as recomendações de higiene e segurança das autoridades de saúde, estando previstas fiscalizações.

Os estabelecimentos que se mantiverem abertos e que não se incluem no grupo definido pelo governo serão encerrados pelas autoridades.

Segundo o primeiro ministro, nesta primeira fase do estado de emergência, as autoridades terão "uma ação pedagógica, de aconselhamento" junto das pessoas, "esclarecendo de como devem procurar agir, recomendando que, pelo dever especial de proteção, devem manter-se no seu domicílio”.

Atuações mais repressivas poderão ser aplicadas a serviços e atividades que não cumpram o encerramento previsto.

António Costa disse ainda que os transportes públicos vão ter a sua lotação reduzida, de forma a garantir o distanciamento de segurança.

Amanhã de manhã está prevista nova reunião do Conselho de Ministros para definir outras medidas.

















