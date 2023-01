Na profissão que lidera pode-se ganhar até 120 mil euros por ano. É na engenharia, indústria ou mar que se oferecem os melhores salários.

Portugal 2 min.

Emprego

Estas são as 5 profissões mais bem pagas em Portugal

Redação Na profissão que lidera pode-se ganhar até 120 mil euros por ano. É na engenharia, indústria ou mar que se oferecem os melhores salários.

Em Portugal, os salários são inferiores aos do Luxemburgo, mas no país lusitano há áreas em ascensão ou clássicas que oferecem as melhores remunerações.

Estas serão as profissões mais bem pagas de Portugal em 2023, segundo um exclusivo do jornal Eco.

No topo do ranking surge o cargo de diretor-geral na área da engenharia e indústria cujo salário pode facilmente chegar aos 120 mil euros brutos por ano, ou mais de 8.570 euros por mês. A evolução tecnológica destas áreas tem gerado um aumento de procura por profissionais altamente qualificados para cargos de liderança, o que justifica a oferta de salários elevados.

A segunda profissão mais bem remunerada é a de engenheiro naval e marítimo, com um salário bruto anual entre os 100.000 e os 120.000 euros, o que corresponde a um ordenado mensal entre 7.143 e 8.570 euros por mês.

As condições naturais do país aliadas à conjuntura económica e política favorecem esta atividade, "bem como o desenvolvimento crescente de atividades ligadas à ‘Economia Azul’, e em particular ao desenvolvimento das energias renováveis marinhas, e que irão potenciar a procura destes profissionais”, como explica ao Eco, Vítos Antunes, managing director da Manpower.



O cargo de diretor de compras completa o pódio das melhores remunerações. O salário bruto anual de um diretor de compras, em Portugal, varia entre os 100.000 e os 110.000 euros, o que corresponde a um salário bruto mensal de 7.143 e 7.857 euros, respetivamente. O salário é justificado pela elevada importância que este cargo tem na organização. Além da experiência na otimização da rentabilidade no processo das compras estes diretores precisam também de possuir outras competências, como uma "grande capacidade de resolução de problemas, resiliência, capacidade de negociação e de comunicação, além de foco na gestão financeira da empresa”, refere Vítor Antunes ao Eco.

As oito profissões que precisam urgentemente de trabalhadores Um estudo do LISER, da ADEM e do Jobfirst examinou os oito grupos de postos de trabalho que não requerem um diploma universitário e que escasseiam.

O cargo de chief information officer/ chief technology officer é o quarto mais bem pago em Portugal, com um salário anual a variar entre os 95.000 e os 120.000 euros brutos. A transformação digital e a crescente digitalização dos negócios aliados aos novos modelos de consumo e de trabalho fazem aumentar a procura por estes profissionais, como justifica ao Eco Pedro Amorim, corporate clients director do ManpowerGroup e managing director da Experis Portugal.



Em quinto lugar no pódio encontram-se dois cargos, o de diretor de serviços partilhados e o diretor de recursos humanos, cujos os salários vão desde os 90.000 euros e podendo chegar aos 110.000 euros brutos por ano.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.