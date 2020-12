O Estado português vai pagar uma indemnização à família de morto em 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

Estado português vai indemnizar família de ucraniano morto no aeroporto de Lisboa

No final do Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou a decisão do Governo de pagar indeminização à viúva e filhos de Ihor Homenyuk, nove meses após a sua morte.

O ucraniano morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas, de várias maneiras: com fita cola, ligaduras e algemas.



Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja são os três inspetores do SEF acusados do crime de homicídio qualificado em coautoria e crime de posse de arma proibida. Estão prisão domiciliária desde 30 de março e irão responder por estes dois crimes no julgamento que vai começar no próximo ano.

Aeroporto de Lisboa vai ter "botões de pânico" para imigrantes Estes botões vão ser instalados em todos os novos 18 quartos individuais destinados aos cidadãos cuja entrada em território nacional seja recusada e, por isso, tenham de ali permanecer até o caso ser resolvido.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, afirmou que "o que sucedeu no dia 12 de março em instalações do Estado no Aeroporto de Lisboa e que determinou a morte do cidadão ucraniano Ihor é absolutamente inaceitável. Está em total contradição com aquilo que são os padrões de respeito pelos Direitos Humanos que Portugal adota, que as suas forças e serviços de segurança têm a obrigação estrita de respeitar".

Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita frisou que a morte de Ihor Homeniuk foi tornada pública por sua iniciativa e que "foram adotadas as necessárias ações visando o apuramento da verdade". Contudo, referiu também que o caso recebeu uma atenção "muito inferior àquilo que a gravidade justificaria", aproveitando para criticar a cobertura dada pela comunicação social.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu às declarações de Eduardo Cabrita. "Veremos se a decisão do Tribunal confirma a indemnização dada pelo Estado Português. Mas há aqui um problema: saber se isto é um ato isolado ou do sistema. Se for um procedimento comum, o que está em causa é o próprio SEF", disse.

A diretora do SEF, Cristina Gatões, que em novembro admitiu que a morte do cidadão ucraniano, da qual foram acusados três inspetores, foi resultado de "uma situação de tortura evidente", demitiu-se na quarta-feira, nove meses após os acontecimentos.





