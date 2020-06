Sindicatos olham com "bons olhos" mais controlo público da empresa, PSD avisa que TAP não pode ser mais um Novo Banco.

Estado português pode assumir nova posição acionista na TAP

O ministro das Finanças, João Leão, admitiu esta quarta-feira, 17 de junho, que o Estado português poderá voltar a deter o controlo da TAP, ao assumir uma posição acionista, no âmbito de uma possível conversão de capital em ações, depois do programa de auxílio público à companhia.



Através da Parpública, o Estado já detém 50% da TAP, resultado das negociações do Governo de António Costa com o consórcio Gateway (de Humberto Pedrosa e David Neeleman), que ficou com 45% do capital da transportadora, e os restantes 5% da empresa estão nas mãos dos trabalhadores.



No âmbito da reestruturação que a companhia terá de fazer, a troco do apoio que irá receber e que pode ir até 1,2 mil milhões de euros, o Estado pode passar a ter um papel mais ativo na gestão da empresa.

Governo português garante que despedimentos "não têm de ser inevitáveis" na reestruturação da TAP Nos estaleiros de Viana do Castelo, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que o executivo e os sindicatos têm estado a discutir propostas para tornar a empresa mais sustentável.

"Uma vez terminado esse auxílio de emergência, segue-se o programa de reestruturação, e aí a TAP tentará encontrar novo capital e fazer um programa de reestruturação. Nesse quadro do programa de reestruturação, pode estar também em equação a conversão de parte do empréstimo do Estado em capital, e nesse caso o Estado também ficaria como acionista da TAP", disse João Leão em resposta ao deputado do PCP Duarte Alves no debate sobre o Orçamento Suplementar, referindo-se ao auxílio à TAP já aprovado pela Comissão Europeia.

Sindicatos dos trabalhadores “veem com bons olhos” que Estado assuma destinos da TAP



Para os sindicatos dos trabalhadores da Área Metropolitana do Porto e dos aeroportos a possibilidade de o Estado Português passar a assumir os destinos da TAP neste momento difícil é uma boa notícia.

"É, portanto, nesta fase crítica da vida da TAP em que nos encontramos, que vemos com bons olhos que o Estado passe a assumir os destinos da empresa, salvaguardando os interesses dos trabalhadores e da companhia aérea nacional que é e será sempre um embaixador de Portugal no mundo", sublinharam num comunicado conjunto o Sindicato dos Trabalhadores da Área Metropolitana do Porto e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação.

Rui Rio avisa que TAP não pode ser “outro Novo Banco”

No debate de ontem, sobre o Orçamento Suplementar, o líder do PSD voltou a criticar o modelo acionista desenhado pelo atual governo e acusou a empresa de, ao fim de três meses de paralisação, não ter sido capaz de apresentar um plano de negócios e mostrar, no desenho das rotas, "ter apenas vocação para empresa regional".



Rio recordou que, "apesar da sua trágica situação financeira", a TAP deu prémios salariais extraordinários e não cortou os vencimentos dos trabalhadores nos mesmos moldes das restantes empresas, questionado se o dinheiro que agora será injetado na empresa será também para pagar o que "mais nenhum trabalhador teve direito nesta crise".

"A TAP não se pode tornar num outro Novo Banco; num buraco negro que continuamente vai sugando os impostos dos já tão massacrados contribuintes portugueses", disse.

Ajuda com contrapartidas

A Comissão Europeia aprovou a 10 de junho um “auxílio de emergência português” à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1.200 milhões de euros para responder às “necessidades imediatas de liquidez” com condições predeterminadas para o seu reembolso.

Porém, uma vez que a TAP já estava numa débil situação financeira antes da pandemia de covid-19, a empresa “não é elegível” para receber uma ajuda estatal ao abrigo das regras mais flexíveis de Bruxelas devido ao surto, que são destinadas a “empresas que de outra forma seriam viáveis”.

No mesmo dia, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que a TAP pode ter atualmente uma dimensão superior àquela de que vai necessitar nos próximos anos, sendo esta uma das condições da Comissão Europeia para aprovar apoio.

TAP. Apoio do Estado à espera do acordo do acionista privado A autorização para o Estado português injetar capital na empresa implica que a companhia apresente um plano de reestruturação que prove a sua viabilidade.

“Nós podemos ter neste momento uma empresa com uma dimensão superior àquela que são as necessidades nos próximos anos. Isto é uma condição da Comissão Europeia”, disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, numa conferência de imprensa, em Lisboa, depois do anúncio da aprovação da Comissão Europeia a um apoio estatal à TAP no valor máximo de 1,2 mil milhões de euros.

No entanto, o governante disse julgar ser possível apresentar à Comissão Europeia “um bom caso” que não tenha como consequência uma “restruturação excessiva da TAP”.

Sublinhando a necessidade de ajustar as dimensões da companhia aérea às suas necessidades futuras, Pedro Nuno Santos admitiu que “não seria sério” tentar passar a ideia de que uma restruturação da transportadora aérea pode ser feita sem consequências, por exemplo, nas frotas e nos trabalhadores.

Para tal, disse, a Comissão Executiva da companhia aérea tem de demonstrar, nos próximos meses, que a empresa é viável a médio e longo prazo.

Em falta está ainda a decisão por parte dos acionistas privados de aceitar as condições apresentadas pelo Estado para fazer esta intervenção.

com Lusa

