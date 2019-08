Está o direito à greve em causa em Portugal?

A abrangência dos serviços mínimos impostos pelo governo a diversos setores em luta nas últimas semanas está a ser muito contestada por diferentes sindicatos que denunciam estar a ser posto em causa o direito à greve.

Bruno AMARAL DE CARVALHO A abrangência dos serviços mínimos impostos pelo governo a diversos setores em luta nas últimas semanas está a ser muito contestada por diferentes sindicatos que denunciam estar a ser posto em causa o direito à greve.

Neste momento, há um pré-aviso para uma nova paralisação dos motoristas de matérias perigosas marcada para começar a 7 de setembro e durar até dia 12 do mesmo mês. Uma vez mais, vai ser o governo a decidir que percentagem de serviços mínimos é que vão ser aplicados numa greve que o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) quer realizar às horas extraordinárias e aos fins-de-semana e para a qual entende não serem necessários quaisquer serviços mínimos. “Estamos a falar de uma greve às horas extraordinárias. Os motoristas tencionam cumprir o seu horário de trabalho, as 40 horas semanais, por isso achamos que não há necessidade de assegurar serviços mínimos”, explicou Francisco São Bento, presidente do sindicato, à saída da reunião que se realizou esta segunda-feira com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o governo.



Nos últimos despachos da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) relativos à greve destes trabalhadores e também dos tripulantes de cabine da Ryanair, o governo recordou que “compete aos ministros responsáveis pela área laboral e pelo setor de atividade em causa” definir os serviços mínimos e os “meios necessários para os assegurar” quando não exista acordo entre empresas e sindicatos.

A verdade é que tanto na paralisação dos motoristas como dos tripulantes de cabine da Ryanair os serviços mínimos decretados pelo governo foram muito contestados com o executivo a ser acusado de atacar o direito à greve. Foi precisamente nestes termos que Francisco São Bento contestou a decisão do executivo conduzido por António Costa que se resguardou no parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para além dos serviços mínimos alargados, justificados pela DGERT com o facto de se tratar de empresas de “mercadorias que se inserem no conceito de necessidades sociais impreteríveis”, o governo decretou ainda uma requisição civil pelo alegado incumprimento de serviços mínimos. Militares a conduzir camiões e trabalhadores notificados em casa pelas autoridades para se apresentarem ao trabalho foram algumas das imagens que incendiaram o debate público.

Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro afirmou que a resposta do governo foi “equilibrada e no âmbito do estritamente necessário” e recordou o parecer da PGR explicando que “a necessidade dos serviços mínimos pode até ser progressiva, até diz que no limite pode não haver distinção entre os limites mínimos e o serviço normal”.

Uma expressão muito contestada por Bruno Fialho, presidente Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que ao Contacto acusou o governo de se posicionar do lado das empresas. Para a greve dos tripulantes de cabine da Ryanair, que acabou este domingo e que tinha começado no dia 21 deste mês, o executivo definiu serviços mínimos muito contestados pelo sindicato. Numa nota enviada às redações com o balanço da paralisação, o sindicato reiterou que os serviços mínimos decretados pelo governo “condicionaram o direito à greve dos tripulantes da companhia de aviação” e acusou o executivo de ter optado por “defender os interesses económicos de uma empresa privada e estrangeira, em detrimento dos direitos de trabalhadores portugueses”. Para esta greve, os serviço mínimos abrangeram não só os Açores e Madeira, mas também as cidades europeias de Berlim, Colónia, Londres e Paris.

Se é verdade que na luta que se avizinha os motoristas de matérias perigosas prometem apenas parar nas horas extraordinárias e nos fins-de-semana, há quem alerte ainda assim para possíveis condicionamentos à greve. António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL), recordou ao Contacto que, em 2016, quando fizeram greve às horas extraordinárias no Porto de Lisboa no carregamento para as ilhas dos Açores e da Madeira, “atrasaram a carga de materiais essenciais para obrigar os estivadores a trabalhar ao fim-de-semana”, apesar de não estarem em greve ao horário normal durante a semana. “Faziam deliberadamente esperar os navios para nos obrigarem a carregar durante o horário suplementar. Foi uma tentativa de anulação do direito à greve”, afirmou.

De acordo com o líder sindical dos estivadores, o que se passa com os motoristas e com os tripulantes de cabine é “um precedente grave”. No caso da Ryanair, recorda que há voos para Paris e Londres todos os dias. “Há formas alternativas das pessoas se deslocarem. Estamos a falar de uma empresa irlandesa que não cumpre a legislação portuguesa e depois temos estas habilidades para contornar as greves com o apoio do governo”.

Para António Mariano, este novo contexto “vai criar problemas” e as greves “vão ter tendência para se arrastarem”. Admite que prefere ver as reivindicações laborais resolvidas rapidamente mas que estes mecanismos “fragilizam esses efeitos”. Prevê que à “forma criativa” com que o governo responde à luta dos trabalhadores, “com uma colagem total às pretensões patronais”, os grevistas vão passar a recorrer a “formas criativas” para contornar “este comportamento de anulação do direito à greve e, nalguns casos, de substituição de grevistas”.

Bruno Fialho, presidente do SNPVAC, sublinhou ao Contacto que “chegou a hora das forças políticas se posicionarem sobre este ataque ao direito à greve” e José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), da CGTP, considerou que se esteve perante “uma interpretação muito alargada da lei que no final impede o direito à greve”. Na opinião de José Manuel Oliveira, os serviços mínimos “são para assegurar necessidades sociais imperativas e não o normal funcionamento de qualquer atividade”. Também acha se vive uma “involução” que vai marcar a “discussão em futuras greves”.

Não é a opinião de André Pinotes Batista, deputado do PS à Assembleia da República. Ao Contacto afirmou que a discussão sobre a paralisação na opinião pública foi “exagerada” e que a greve dos motoristas não foi uma greve “normal”. Defendeu que o caráter indeterminado da paralisação colocava em causa o funcionamento dos setores básicos do país. Recordou ainda o parecer da PGR e reconheceu que o direito à greve foi perturbado: “Não há como dizer que não foi mas foi-o porque existem outros direitos. Não existem direitos de primeira e direitos de segunda”. O deputado do PS sublinhou que, apesar disso, defende o direito à greve porque “não foram poucos os progressos que se conseguiram com ela” e rejeitou a proposta do CDS de alterar a legislação que regula os serviços mínimos por ser “estapafúrdia”.

