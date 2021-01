Os eleitores inscritos em Portugal e que se encontrem deslocados no estrangeiro podem começar a votar a partir de hoje e até quinta-feira, 14 de janeiro.

Está deslocado(a) no estrangeiro? Pode votar nas presidenciais a partir de hoje

Os eleitores inscritos em Portugal e que se encontrem deslocados no estrangeiro podem começar a votar a partir de hoje e até quinta-feira, 14 de janeiro.

A votação antecipada decorre até quinta-feira, 14 de janeiro, de acordo com informação divulgada pelo Ministério da Administração Interna (MAI). Podem votar antecipadamente os eleitores portugueses inscritos nos cadernos eleitorais em território nacional e que se encontrem deslocados no estrangeiro em exercício de funções, em representação oficial de seleção nacional, enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação, doentes em tratamento ou pessoas que vivam ou acompanhem qualquer um destes eleitores.

Para votar, entre 12 e 14 de janeiro, os eleitores devem apresentar-se nas representações diplomáticas, consulados ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Devem apresentar um documento de identificação, que pode ser o cartão de cidadão, bilhete de identidade ou outro documento, como carta de condução ou o passaporte.

Os votos recolhidos no estrangeiro serão posteriormente enviados para a junta de freguesia onde o eleitor se encontra inscrito. O total de inscritos nos cadernos eleitorais em território nacional é de 9.314.947 e no estrangeiro é de 1.550.063, segundo uma informação do MAI à agência Lusa. Relativamente às presidenciais de 2016, regista-se um aumento de 1.208.536 de eleitores.

Emigrantes residentes no estrangeiro, quando podem votar?

Os cidadãos residentes no estrangeiro votam presencialmente para a eleição do Presidente da República nos consulados e embaixadas em 23 e 24 de janeiro. No caso do Luxemburgo, o consulado português situado no bairro de Merl (Route de Longwy, n° 282), na capital, vai ter duas mesas de voto que vão estar abertas aos eleitores entre as 8h e as 19h, durante esses dois dias.

Marcelo Rebelo de Sousa, que entretanto testou positivo ao novo coronavírus e está em isolamento no Palácio de Belém, revelou a sua inscrição para o voto antecipado. "Eu devo dizer que eu próprio me inscrevi para utilizar o voto antecipado. Utilizarei ou não, mas é uma arma que tenho para ver até ao dia 17. Eu votarei em Lisboa, na Reitoria da Universidade, mas devo dizer que guardo sempre a hipótese de votar em Celorico de Basto", acrescenta.





