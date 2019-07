De acordo com as autoridades portuguesas, o objetivo dos “passadores” de menores é conduzi-los posteriormente a países como França, Bélgica ou Alemanha.

Esquema de tráfico de crianças passa pelo aeroporto de Lisboa

Bruno Amaral DE CARVALHO

Desde janeiro, são já cinco as crianças vítimas de tráfico de menores sinalizadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa e o modus operandis é sempre o mesmo. Os suspeitos compram bilhetes de avião com destino num país fora do espaço Schengen com paragem num país da União Europeia sem necessidade de visto de escala. É precisamente na escala que as crianças se apresentam indocumentadas solicitando proteção internacional para depois encaminhar os menores para outros países como França, Bélgica ou Alemanha.

Foi o que aconteceu há pouco mais de uma semana, a 8 de julho, em Lisboa. O SEF deteve, no aeroporto, um cidadão estrangeiro por suspeita dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, proveniente de um voo de Luanda, com trânsito previsto para a cidade da Praia, Cabo Verde. De acordo com o SEF, o indivíduo atuava como “passador» aterrando no Aeroporto Humberto Delgado acompanhado de dois menores, de 13 e 15 anos que foram detetados na zona internacional pelas autoridades. Os menores encontravam-se desacompanhados e um deles estava fisicamente debilitado, com sinais evidentes de doença num dos membros inferiores.

Os menores e o “passador» tinham cumprido o trajeto entre Luanda e Lisboa com destino a Praia em lugares contíguos. O SEF verificou através do recibo de pagamento de viagem que os bilhetes tinham sido adquiridos em conjunto em nome do detido. Para além destes dois menores, foram ainda detetados no mesmo voo três cidadãos estrangeiros, adultos, igualmente indocumentados, que também viajavam com o suspeito.

O plano era saírem do aeroporto e deixarem as crianças na zona internacional do aeroporto, até que o SEF as abordasse. Nessa altura, como em casos anteriores detetados pelas autoridades, pediriam asilo e acabariam por permanecer sete dias, que é o prazo máximo autorizado, no Centro de Instalação Temporária do aeroporto.

Na presença de suspeitas de tráfico, o pedido de proteção internacional das crianças não seria admitido e o SEF solicitaria ao Tribunal de Família e Menores a aplicação de uma medida de promoção e proteção para acolhimento numa instituição. Mas se o pedido fosse admitido, seriam encaminhadas para o Centro de Acolhimento do Conselho Português para os Refugiados. Em qualquer dos casos, ficariam em regime aberto e acabariam por poder sair. De acordo com o Público, o “passador” estaria, entretanto, alojado até ao dia em que pudesse reencontrar-se com as crianças num local da capital, em data e local previamente combinados. Depois, seriam encaminhadas pelos suspeitos para algum tipo de rede noutros países.

Mas desta vez, o plano falhou. O jovem angolano de 15 anos chegou a Lisboa muito doente e pediu ajuda, no próprio dia, a tempo de o adulto ser localizado e detido quando ainda se encontrava no aeroporto Humberto Delgado.“Foi de uma coragem extraordinária”, afirmou fonte do SEF ao Público. O homem também ele angolano está atualmente em prisão preventiva depois de ter sido presente a um juiz.

Desde janeiro, para além de Luanda, Dacar e Acra são também outros pontos de partida. Angola continua, ainda assim, a ser a proveniência do maior número de casos. Neste período de tempo, só duas pessoas ficaram em prisão preventiva indiciadas por estes crimes. Em outubro do ano passado, o SEF criou equipas especializadas para prevenir e reforçar a investigação criminal do tráfico de pessoas, pela especial complexidade que o carateriza, noticiou o Público. Não houve, até ao momento, contudo,​ um reforço do número de efetivos do SEF especializados nesta área.

De acordo com fonte desta força policial ao Público, as crianças chegam assustadas e instruídas a ficar em silêncio ou a relatar uma história fabricada. Outros jovens, já passado algum tempo em território português, “obliteram o seu passado”. Das que não chegam a ser sinalizadas não há rasto. Reconstituir percursos ou localizar as famílias de origem é quase impossível revelou a mesma fonte.

