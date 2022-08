As ossadas, que datam do período Jurássico de há cerca de 150 milhões de anos, incluem uma costela de cerca de três metros de comprimento.

Paleontologia

Esqueleto de dinossauro encontrado em Portugal pode ser o maior da Europa

AFP As ossadas, que datam do período Jurássico de há cerca de 150 milhões de anos, incluem uma costela de cerca de três metros de comprimento.

No início de agosto, paleontólogos portugueses e espanhóis desenterraram as ossadas fossilizadas de um dinossauro no jardim de uma casa no centro de Portugal. Este pode ser o maior saurópode alguma vez descoberto na Europa.

"É um dos maiores espécimes conhecidos na Europa, se não no mundo", disse esta segunda-feira à AFP a paleontóloga Elisabete Malafaia, do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Entre as vértebras e costelas recolhidas, que datam do período Jurássico cerca de há cerca de 150 milhões de anos, os investigadores encontraram vestígios de uma costela de cerca de três metros de comprimento, detalhou.

Os primeiros fósseis deste conjunto foram descobertos pela primeira vez em 2017, quando um residente da região de Pombal cavou a terra com uma retroescavadora para construir um anexo na sua propriedade.

Pegada de dinossauro com 154 milhões de anos descoberto na Figueira da Foz Um fóssil de uma pegada de dinossauro com 154 milhões de anos foi descoberto recentemente na Figueira da Foz, por mero acaso, na sequência de trabalhos de movimentação de terras na encosta sul da Serra da Boa Viagem.

Esqueleto na posição "original" é "relativamente raro"

No início de agosto, uma equipa de investigadores desenterrou os restos mortais do dinossauro a fim de realizar estudos aprofundados sobre os fósseis. Outras escavações poderão ser realizadas nos próximos meses no local da descoberta e na área circundante.

Os saurópodes eram dinossauros herbívoros, de quatro patas, reconhecíveis pelo seu pescoço longo e cauda, que cresciam até 12 metros de altura e 25 metros de comprimento, respetivamente. Estão entre os maiores animais que alguma vez viveram na Terra.

Pensa-se que os fósseis encontrados perto de Pombal pertencem a um animal da família do Braquiossauro que viveu durante o Jurássico Superior.

O facto de estas partes do esqueleto terem sido encontradas juntas, na posição "original" que tinham enquanto o dinossauro estava vivo, é "relativamente raro", observou Elisabete Malafaia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.