Em Espanha, os trabalhadores portuários anunciaram que vão bloquear todos os navios que furem a greve dos estivadores no Porto de Lisboa.

Espanha. Ameaçam bloquear navios em solidariedade com estivadores portugueses

Bruno Amaral de Carvalho

Trabalhadores portuários de Espanha vão bloquear os portos marítimos a navios em solidariedade com os estivadores do Porto de Lisboa em greve. Esta manhã, Manuel Cabello, dirigente da Coordenadora Estatal de Trabalhadores do Mar, anunciou que numa reunião em Madrid com sindicalistas de vários portos decidiram apoiar os estivadores portugueses.

"Vamos bloquear e paralisar os navios que os companheiros de lisboa nos indiquem, pelo motivo que for: seja por terem operado com fura-greves ou porque saltaram a escala em Lisboa", alertou Manuel Cabello antes de avisar que já há um navio na mira dos trabalhadores portuários de Espanha. "O primeiro barco em cima da mesa, o Raquel S., vai em direção a Las Palmas e depois deve vir para Algeciras e avisaremos o comandante", explicou.

Esta decisão segue-se também às declarações na terça-feira do coordenador mundial do Conselho Internacional de Trabalhadores Portuários (IDC, na sigla em inglês), o estivador norte-americano Dennis Daggett, a exigir que a empresa A-ETPL cumpra o que o acordo assinado com os trabalhadores e pague os salários em falta.

Conforme o Contacto noticiou, esta organização que representa 140 mil estivadores em todo o mundo tinha já ameaçado com ações em todo o mundo em solidariedade com a greve dos trabalhadores do Porto de Lisboa. Nesse sentido, o IDC exigia "que o governo português atue de imediato para repor a legalidade dos acordos em vigor e force os patrões portuários a pagarem os salários em atraso aos estivadores de Lisboa".

Para os estivadores é um ato solidário "extremamente importante", explicou António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL). "Sendo o país mais próximo para navios que possam ser desviados [por causa da greve], é com muita satisfação que registamos essa solidariedade. Pode ser importante para as autoridades oficiais perceberem que esta luta pode ganhar uma dimensão que saia do seu controlo", sublinhou.

Com salários em atraso e abaixo do acordado no contrato assinado com a administração da Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETL), que agora pediu insolvência, os estivadores do porto de Lisboa entraram em greve para exigir uma solução.

António Mariano acusou as empresas de estiva do Porto de Lisboa de "gestão danosa". O tarifário aplicado pela A-ETPL às empresas de estiva, "pela cedência de estivadores para a movimentação de cargas, não é atualizado há 26 anos, período em houve uma inflação superior a 65%", afirmou.

"Nós não aceitamos que seja encerrada uma empresa de trabalho portuário, para se criarem novas empresas, `fresquinhas´, ali ao lado, em que se oferece emprego a alguns trabalhadores - nunca será a todos -, através de um processo de seleção que as empresas terão imaginado e, eventualmente, oferecendo as condições de trabalho que quiserem", destacou António Mariano.

"Não é esse o nosso modelo. Há uma empresa de trabalho portuário (A-ETPL) que serve todas as empresas de estiva de Lisboa, as condições estão aprovadas há uma década. Os preços [do trabalho de estiva] é que não têm sido atualizados desde há 26 anos", acrescentou o dirigente do SEAL.

A A-ETPL pediu a insolvência da associação, face à "situação financeira" interna, devido "à impossibilidade de encontrar soluções para a sua viabilização com o sindicato representante dos trabalhadores”, referia um comunicado enviado à Lusa pela empresa aquando do anúncio.



No dia anterior à decisão, Diogo Marecos, da AETPL, reiterava que tem uma estrutura de custos que já não comporta longos períodos de inatividade, como tem acontecido nos últimos anos devido a "greves sucessivas", que têm tido como consequência a perda de vários armadores/linhas de navegação, por falta de confiança no porto de Lisboa.



