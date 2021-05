O Santuário de Fátima atingiu às 21:25 este número de pessoas, estabelecido devido à pandemia de covid-19, disse à agência Lusa fonte oficial da instituição.

Esgotada lotação de 7.500 peregrinos no Santuário de Fátima

O limite máximo foi alcançado uma hora antes do início da peregrinação internacional de maio ao santuário, que começa às 22:30 com a recitação do terço, seguida da procissão das velas e celebração da palavra.



Hoje de manhã, já estavam no recinto peregrinos a marcar lugar ou deixando cadeiras amarradas às grades, de forma a garantir a sua presença nas celebrações da noite.

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, 104 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, é presidida pelo cardeal José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista do Vaticano.

O ano passado, devido à pandemia, a peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima realizou-se sem fiéis, o que aconteceu pela primeira vez na história do templo mariano. Na peregrinação de outubro não tinha sido atingido o limite de 6.000 pessoas que tinha sido estipulado.

Na semana passada, o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), anunciou que as celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio vão ter um limite de 7.500 pessoas, justificando que a pandemia de covid-19 “ainda não oferece garantias” para acolher “sem reservas” todos os fiéis.

