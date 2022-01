Vai bastar apenas o certificado digital para entrar em restaurantes, espetáculos culturais, hotéis e ginásios. Para quem tem dose de reforço, a vida vai ser muito mais simples.

Escolas abertas e dispensa de testes. O que muda a partir de segunda-feira em Portugal?

Mais liberdade para quem vive no país, as mesmas regras para quem o quer visitar: os controlos nas fronteiras aéreas mantêm-se e continua a ser exigido teste negativo à chegada ou certificado de recuperação.

Mas no dia 10 de janeiro, e mesmo com os números de covid-19 a chegarem aos quase 40 mil novos casos diários, o país avança para uma relativa normalidade, depois do período de contenção, após as festas, decretado pelo governo.

Quatro dias depois - a 14 de janeiro - Portugal dá mais um passo, ao terminar a obrigação do teletrabalho, que passa a ser apenas recomendado. Recorde tudo o que muda.

Todos às aulas

Não há mais adiamento, as escolas reabrem mesmo a 10 de janeiro. O que há é mais testagem - antes mesmo do arrnque do sgeundo período do ano letivo, a testagem começou para professores e funcionários - e haverá testagem a alunos para conter eventuais surtos.

"Booster" equivale a dizer adeus aos testes

Quem já recebeu a dose de reforço da vacina há mais de 14 dias fica isento de testes. Quem não tem, terá de apresentar um teste negativo nas visitas a lares, doentes internados em hospitais, grandes eventos ou recintos desportivos.

Isolamento só para positivos

A nova norma da Direção-Geral da Saúde indica que só os casos positivos e quem viva sob o memso teto do infetado é que terá de cumprir isolamento. Mas quem já levou a vacina de reforço não terá de o fazer.

Teletrabalho passa a ser apenas recomendado

É obrigatório até 14 de janeiro, e passa a ser apenas recomendado a partir dessa data.

Saldos sim, mas com limitações

O objetivo é conter a concentração de pessoas nas lojas, principalmente em época de saldos, que foram adiados até à prõxima segunda-feira (eram apenas permitidos online). Será permitida uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Bares e discotecas reabrem sexta-feira

Encerrados durante o período festivo, bares e discotecas reabrem a 14 de janeiro. é exigido teste à entrada (quem tem dose de reforço não terá de o apresentar). Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública mantém-se.

E o certificado digital, ainda é preciso?

Sim e já não vai ser preciso teste para entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos e de alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.









