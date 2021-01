A norma portuguesa atual não é clara quanto aos critérios sobre comportamentos de risco dos dadores de sangue, abrindo espaço para atos discriminatórios. Como o de Bruno Almeida que contou a sua história ao Contacto.

Portugal 4 min.

"És homossexual, não podes dar sangue". A luta de um dador contra o preconceito em Portugal

Ana Patrícia CARDOSO A norma portuguesa atual não é clara quanto aos critérios sobre comportamentos de risco dos dadores de sangue, abrindo espaço para atos discriminatórios. Como o de Bruno Almeida que contou a sua história ao Contacto.

Bruno Almeida, arquiteto de 32 anos, tem pavor de agulhas mas decidiu que estava na altura de dar sangue, uma vez que é dador universal (grupo O). Foi impedido de o fazer já no Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), após quatro horas de espera. A razão? Porque é homossexual. Pediu explicações, falaram-lhe em 12 meses de abstinência sexual, exigiu explicações dos responsáveis, foi-lhe dito que eram "procedimentos internos". Bruno voltou para casa decidido a denunciar o preconceito.

O caso não é único. É "bastante recorrente", lamenta Marta Ramos, diretora executiva da ILGA (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo) e reflete a falta de esclarecimento sobre os critérios elegíveis para a doação de sangue.

Bruno até tinha feito uma 'playlist' para o momento. Acompanhado de duas amigas, foi ao IPST na semana em que foi anunciado que as reservas de sangue durariam, no máximo, entre quatro a sete dias. Encontrou uma fila grande de pessoas que, tal como ele, vieram para ajudar. Esperou, foi encaminhado para o pavilhão do Infarmed e foi-lhe dado, como é hábito, um questionário para responder. Um técnico de saúde encarregou-se depois de confirmar as informações. Às perguntas "teve parceiras trabalhadoras do sexo?" ou "teve várias parceiras nos últimos anos?", Bruno retificou "não são parceiras, são parceiros".

Sem muita explicação, o técnico de saúde foi taxativo: "homens que fazem sexo com homens não podem dar sangue". A expressão não é por acaso. Esta era a norma em Portugal até há alguns anos. Confrontado com a recusa, o arquiteto insistiu para que lhe fosse explicado o porquê ao que lhe foi dito simplesmente: "procedimentos internos".

Quando em 2016 a norma atual nº 009/2016 de 19/09/2016 entrou em vigor, o período de abstinência de seis a 12 meses, caso houvesse "comportamento sexual ou atividade que os tenha colocado em risco acrescido de ter adquirido doenças infeciosas graves, suscetíveis de serem transmitidas pelo sangue" ficou dependente de um estudo para "avaliar o impacto da alteração do critério de suspensão do dador, no que diz respeito a homens que têm sexo com outros homens". Estudo que seria levado a cabo pelo Instituto Ricardo Jorge, a Direcção-Geral da Saúde, a ILGA e o IPST.

A conclusão deste estudo ("Comportamentos de risco com impacto na Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores: Critérios de Inclusão e Exclusão de Dadores por Comportamento Sexual") estava prevista para 2019 mas foi adiada e, mais ainda quando entrou a pandemia de covid-19. Sem detalhes definidos, a norma encontra-se numa limbo que permite "critérios discriminatórios diários", garante Marta Ramos.

Não satisfeito e "atónito", Bruno exigiu falar com um superior e foi encaminhado para o edifício do IPST, onde foi recebido por uma médica. Não correu melhor. A médica insistiu que teria de ficar em abstinência durante um ano e quando o arquiteto insistiu, a médica repetiu o mesmo que o técnico de saúde: "procedimentos internos". Ainda acrescentou "já vieram mais de três mil pessoas hoje, já temos muito sangue, não precisa de ficar chateado". Mais de quatro horas depois, Bruno não tinha conquistado o medo de agulhas mas tinha assumido uma nova luta. Denunciar a humilhação e apresentar queixa. Usou as redes sociais e o depoimento chegou à deputada Isabel Moreira, que decidiu apresentar queixa formal ao Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.

Para a ILGA, este é mais um dos muitos casos que têm vindo a saber ao longo dos anos. "É um ato de bondade, as pessoas deslocam-se para dar sangue e, por serem homossexuais ou bissexuais, é-lhes negado essa possibilidade. O sangue é menos seguro? É um absurdo. Os critérios estão obsoletos", reitera a diretora executiva da ILGA.

A solução terá de passar pelo combate a um estigma social ainda muito associado à epidemia de VIH dos anos 1980 e 1990 e ao preconceito associado à promiscuidade inerente à comunidade gay. Mas para Bruno a realidade é bem diferente. "Eu e todos os homossexuais que conheço fazemos testes de despistagem às DST a cada seis meses. Não conheço ninguém heterossexual que o faça, nem pensam nisso. Somos mais vigilantes e cuidadosos".

No final, tudo se resume ao sangue. "E todas as amostras são testadas o que ainda torna estes comportamentos mais absurdos", afirma Marta, garantindo que é preciso, de uma vez por todas, "clarificar a norma e os critérios e colocar-se um ponto final nestes comportamentos dos profissionais de saúde".

Bruno não esquece. Os próximos passos passam por identificar a médica que o atendeu e fazer chegar a sua queixa à Ordem dos Médicos, DGS, IPST. "Nunca tinha vivido tão de perto a homofobia, esta humilhação pública. Vivia numa bolha até àquele dia".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.