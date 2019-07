A Entidade Reguladora para a Comunicação Social diz que “é notório o enviesamento e a falta de isenção da TVI” na reportagem televisiva sobre o alegado favorecimento ao genro do secretário-geral do PCP. Envia ainda a deliberação para a Comissão da Carteira estudar se jornalistas devem ser alvo de sanções.

ERC diz que TVI foi parcial na reportagem sobre genro de Jerónimo de Sousa

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social diz que “é notório o enviesamento e a falta de isenção da TVI” na reportagem televisiva sobre o alegado favorecimento ao genro do secretário-geral do PCP. Envia ainda a deliberação para a Comissão da Carteira estudar se jornalistas devem ser alvo de sanções.

Em janeiro deste ano, o telejornal da TVI abriu com uma notícia que dava conta de uma investigação dirigida pela jornalista Ana Leal sobre o genro de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. De acordo com a reportagem a que a estação televisiva deu grande destaque, a Câmara Municipal de Loures, presidida pelo comunista Bernardino Soares, teria favorecido Jorge Bernardino através de um contrato com ajuste direto por ser genro do secretário-geral do PCP.



Agora, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vem dar razão aos comunistas que acusaram, na altura, a TVI de usar a “mentira”, “calúnia” e “difamação” para atacar o PCP. Na deliberação a que o Contacto teve acesso, a ERC considerou esta reportagem “marcadamente sensacionalista” e contrária ao rigor informativo.

O regulador é particularmente duro e conclui que houve “incumprimento pelo operador televisivo TVI das obrigações que lhe incumbem em matéria de rigor informativo”. Também alerta para a necessidade de “sensibilizar a TVI para a necessidade de cumprimento escrupuloso dos deveres impostos em matéria de rigor informativo, rejeitando todas as formas de sensacionalismo”.

Na análise da reportagem dirigida por Ana Leal, a ERC considera que na “formulação das perguntas aos dirigentes do PCP é notório o enviesamento e a falta de isenção da TVI”. A deliberação descreve respostas manipuladas que foram “transmitidas parcialmente” e edição técnica da cor para evidenciar a alegada irregularidade. Tal, fragiliza “globalmente o cumprimento do contraditório”.

“Sobressai uma construção sensacionalista”, acrescenta o regulador que entende que as afirmações veiculadas “conduzem ao desrespeito pela presunção de inocência”, de forma descontextualizada e com conclusões “sem identificação de fontes de informação comprovativos das suspeitas avançadas”. Para a ERC, “a TVI não cumpriu cabalmente com os deveres de precisão, clareza, completude, neutralidade e distanciamento no tratamento desta matéria, o que originou a construção de uma reportagem marcadamente sensacionalista, sendo fatores que fragilizam o rigor informativo por contribuírem para uma apreensão desajustada dos acontecimentos por parte dos telespetadores”.

PCP exige pedido de desculpa

Os comunistas exigiram, na quinta-feira, através de um comunicado que a estação televisiva dê o mesmo destaque que deu à polémica reportagem à deliberação da ERC. Para além da divulgação das conclusões do regulador, o PCP quer que a TVI peça desculpa publicamente a Jerónimo de Sousa e ao partido que dirige, acusando este canal de enganar “deliberadamente” os telespetadores “para sustentar, em pleno período pré-eleitoral, uma operação com indisfarçáveis e repudiáveis objectivos políticos”.

Ao Contacto, João Lopes, do Gabinete de Imprensa do PCP, afirmou que a reportagem “teve impacto junto da população portuguesa” e, apesar de o seu “impacto eleitoral” não poder ser medido, sugere que possa ter contribuído para um resultado menos bom nas últimas eleições.

TVI e Ana Leal debaixo de fogo

Até ao momento, o Contacto não conseguiu falar com Ana Leal e a TVI não se mostrou disponível para responder em tempo útil às perguntas deste meio. Debaixo de fogo, as publicações na página no Facebook do canal informativo TVI24 estão a receber centenas de comentários a exigir explicações à estação televisiva. Já a página da jornalista Ana Leal que publicou um post a anunciar que foi nomeada para ganhar o Globo de Ouro da SIC como Personalidade do Ano em Jornalismo também tem vários comentários críticos.

Ao Contacto, Vanda Ferreira, do Gabinete de Comunicação da ERC, confirmou que o regulador vai dar conhecimento das conclusões à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), que é quem pode punir os jornalistas se for caso disso. De acordo com o Regulamento Disciplinar, há três tipos de sanções disciplinares profissionais: a advertência registada, a repreensão escrita e a suspensão do exercício da atividade profissional até doze meses. Mas a sanção mais grave só pode ser aplicada quando o jornalista tenha sido sancionado “pelo menos duas vezes com a pena de repreensão escrita ou uma vez com idêntica pena de suspensão” nos três anos anteriores.

