Era o que faltava, o debate com os onze partidos sem respaldo parlamentar.

Legislativas

Era o que faltava...

Luís Pedro Cabral Era o que faltava, o debate com os onze partidos sem respaldo parlamentar.

Jorge Nuno de Sá (ex-PSD), herdeiro do partido fundado por Pedro Santana Lopes em 2020, antes do regresso do eterno "menino guerreiro" à edilidade da Figueira da Foz, onde um dia foi feliz, afirmou perempetoriamente que é na Aliança que se encontra o "coração da direita". Se calhar, a direita não precisa de geringonçólogos, mas de cardiologistas.



Maria Cidália Guerreiro, velha guerreira do PCTP-MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses), ainda dos tempos do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, maoísta até à medula, tem por isso legitimidade para deixar um "eu avisei, não avisei..." à navegação, chovendo no molhado. Essa coisa da geringonça tinha um dia que rebentar pelas costuras. "O Parlamento eclodiu-se. É necessária uma reconfiguração parlamentar". Alguém que avise a senhora que estamos em campanha por alguma razão.

José de Almeida e Vasconcelos Pinto Coelho, sabe-se lá por que razão não levou as Doc Martens, biqueira de aço. Mas levou a cartilha nacionalista, que já vinha do PRN (Partido Nacional Renovador), antes de este, por causa do Basta, que deu em Chega, se ter transformado no Ergue-te! que, à semelhança do seu líder, se diz católico e, com todas as letras, "nacionalista de extrema-direita", evitando a palavra "fascista" para não arranjar problemas com a Justiça. De quem é a culpa disto tudo? "Dos imigrantes". Monsieur Pinto Coelho (dois animais tão gratos nas nossas quintas) quer Portugal para os portugueses, esquecendo-se, certamente por distracção, que Portugal é um país de emigrantes. O que era uma excelente ideia para ele. Ninguém precisa de um designer gráfico na Polónia?

Pedro Soares Pimenta, do Partido da Terra - MPT, fez questão de separar o eco-trigo do eco-joio, reclamando para o MPT "a verdadeira agenda ecologista", ao contrário desses eco-partidos que andam para aí a forjar ecogeringonças, demasiado eco-frindly para o seu gosto. Socorrendo-se de pura anatomia, diz ao que vem: "Não somos apêndice de ninguém". Sobre geringinças estamos conversados.

Joaquim Rocha Afonso - Nós, Cidadãos! -, quer quebrar o eixo de todos os males da nação, acabando de uma vez por todas com o círculo vicioso que perdura há mais tempo do que a democracia. É atacar "as grandes empresas oligárquicas e as grandes sociedade de advocacia", os sucessivos governos e até os "senhores deputados". Solução? Eleger para deputados os "nossos" do Nós. Certo.

Mas o MAS (Movimento Alternativa Socialista), tem algo a acrescentar. Renata Cambra, a sua porta-voz, avisa que tem de se acabar de uma vez por todas com a desalmada "roubalheira dos grandes empresários e das administrações dos bancos. As offshore roubam 880 milhões de euros por ano ao país ". Era dinheiro (e não era pouco) que servia para "reforçar, por exemplo, o SNS".

Amândio Madaleno, do Partido Trabalhista Português (PTP), defende que o crescimento do Chega constitui um verdadeiro atentado à democracia. E, talvez com o dedo na ferida, considera que só se trava o crescimento da "coisa", dando condições de vida condignas aos agentes da autoridade. Se é que estão a entendê-lo...

Bruno Fialho, autoproclamado líder do ADN, salvo seja, (Alternativa Democrática Nacional), foi um dos que fez sair o negacionismo na toca. E não esteve sozinho neste debate. Sozinho esteve em casa, na companhia de um elefante que com ele esteve na sala. Ainda bem que era um elefante de peluche. O homem do ADN não esteve presente em estúdio por ter recusado fazer um teste covid-19, comparando a RTP aos transportes públicos. "Se não tenho de fazer um teste para entrar nos transportes públicos, porque é que tenho de ser testado para entrar na RTP?". Talvez o seu peluche saiba a resposta.

Tiago Mota Gomes, do Volt Portugal (VP), partido assumidamente federalista europeu, posicionado no centro-direita, não vê com maus olhos a privatização de parte do SNS. Ao PSD aponta vícios, estendendo uma mão a Rio, tirando a outra.

O grande momento da noite ocorreu durante uma das intervenções de Élvio Sousa, do JPP (Juntos Pelo Povo). Depois de rapidamente esclarecer que não seria o JPP a criar "muralhas ideológicas contra a privatização do SNS", debitava discurso sobre os preços disto e daquilo, dos combustíveis, da energia... e, por obra do destino, que muitas vezes se assemelha à EDP, eis que se dá um apagão. Dez minutos numa treva de austeridade. A última coisa que se ouviu, com a voz algo fantasmagórica e pouco convicta, foi: "Querem-nos calar".

Vitorino Silva, que toda a minha gente conhece por Tino de Rans, autor da daquele tema "pão, pão, pão, pão... pão... com manteiga é que é bom, bom, bom, bom, bom... bom...", já anda no mundo do espectáculo há tempo suficiente para não acreditar em sondagens, quando estas não são favoráveis. Fazendo fé nas ditas, o RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) está nas últimas. Tino não é homem de desistir. "Ainda vão ter de me pedir desculpas". Era o que faltava.

"Era o que faltava" foi o que disse António Costa, que esteve de visita à ilha da Madeira, ao pedido de desculpa que David Neeleman (accionista da TAP) exigiu ao primeiro-ministro português, depois de este ter dito, no debate com Rui Rio, que "comprámos a TAP para prevenir precisamente que aquele privado que lá estava, e que não merecia confiança, não daria cabo da TAP no dia em que fosse à falência". Uma série de comentadores de serviço na TV desataram numa campanha de desagravo ao próprio David Neeleman, passando atestados da sua idoneidade empresarial e dos seus negócios em terra ou no ar. Apesar de nem todos os seus negócios aterrarem onde se esperava, afinal, o empresário está bem e recomenda-se. Era só o que faltava.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

