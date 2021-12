Projeto em Boticas, Vila Real, aguarda aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. Habitantes estão contra a infraestrutura.

Portugal 4 min.

Ambiente

Entre medos e promessas, Portugal aguarda 'ok' para explorar lítio

AFP Projeto em Boticas, Vila Real, aguarda aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. Habitantes estão contra a infraestrutura.

Portugal está sentado numa das maiores reservas de lítio da Europa, um mineral essencial para a transição energética, e aguarda o veredito da autoridade ambiental sobre o projeto mineiro de grande envergadura para extrair a matéria-prima. Com data para o início de 2022, a obra em Vila Real, no norte do país, está a preocupar os residentes locais e a despertar, ao mesmo tempo, o interesse de um setor industrial em crescimento.

Na semana passada, o grupo petrolífero português Galp Energia e a fabricante sueca de baterias elétricas Northvolt fecharam um acordo para a construção de uma das primeiras instalações de refinação de lítio da Europa em Portugal.

Com um investimento de 700 milhões de euros, espera-se que a infraestrutura consiga extrair minério já a partir de 2026 suficiente para produzir baterias para cerca de 700.000 veículos elétricos por ano. Está estimada uma produção anual de até 35.000 toneladas de hidróxido de lítio.

Juntamente com o níquel e o cobalto, o lítio é um dos três minerais mais procurados no planeta neste momento, necessário para produzir carros elétricos. A Agência Internacional de Energia estima que a procura global de lítio vai aumentar cerca de 42% entre 2020 e 2040.

Polícia grã-ducal tem 20 viaturas elétricas O Estado investiu cerca de 897 mil euros na compra de carros elétricos para a polícia.

Com a China a controlar mais de 40% da capacidade mundial da produção deste mineral e quase 60% da sua capacidade de refinação, a Europa quer reduzir a sua dependência de fontes externas, reavivando assim sua própria exploração mineira.

O objetivo da parceria entre a Galp e a Northvolt é obter em parte o minério da empresa britânica Savannah, que afirma ter "o maior depósito de lítio da Europa Ocidental".

Projeto impopular em Boticas

Enquanto aguarda aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente o projeto no município de Boticas tem recebido fortes críticas dos cerca de 500 habitantes de Covas do Barroso, onde a mina vai ser escavada.

"Já sabemos que são os poderes políticos e económicos que decidem", afirmou Nélson Gomes, presidente da associação "Unidos por Covas do Barroso", uma região remota também conhecida pela carne de vaca, à AFP. Apesar do fatalismo, Gomes promete "fazer tudo" para deter a exploração que "destruirá terras agrícolas, desviará riachos e criará enormes montes de lixo".



A Agência Portuguesa do Ambiente deverá dar o seu parecer "no início do próximo ano", confirmou na sexta-feira o autarca Nuno Lacasta.

Mas um dos parceiros do negócio parece estar otimista. "Se as aprovações regulamentares seguirem o curso normal, a empresa Savannah poderá iniciar a produção dentro de dois anos", explicou o diretor David Archer, durante uma videoconferência com vários jornalistas sediados em Lisboa.

Luxemburgo é o país com mais carros de luxo do mundo Uma em cada 13 pessoas tem um carro considerados de luxo no Luxemburgo. Portugal é o 21° da lista.

"Planeámos 238 medidas destinadas a eliminar ou mitigar os impactos durante toda a duração do projeto, que custarão cerca de 15 milhões de euros", disse o chefe da empresa britânica, que planeia investir um total de 110 milhões de euros para extrair o lítio necessário para mais de 500.000 carros eléctricos por ano durante os próximos dez anos.

A empresa portuguesa Lusorecursos também apresentou este ano uma avaliação de impacto ambiental para a abertura de uma segunda mina no município vizinho de Montalegre.

"Desígnio nacional", mas "não a qualquer preço"

Várias empresas do setor industrial apontam baterias para a produção e refinamento do lítio no páis. Recentemente, a empresa química portuguesa Bondalti anunciou uma parceria com empresas australianas para testar uma nova tecnologia de refinação.

O objetivo será primeiro processar o tipo de lítio extraído das salmouras sul-americanas, e depois talvez o tipo encontrado na rocha granítica do nordeste de Portugal. Congratulando-se com o entusiasmo no setor, o ministro do Ambiente e Ação Climática de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, reiterou que o Governo atual não tem um projeto de desenvolvimento mineiro, mas sim um projeto industrial baseado nos recursos naturais".

Mas o concurso internacional para a atribuição dos direitos de exploração a outros oito depósitos potenciais já foi adiado várias vezes, nomeadamente para permitir uma "avaliação ambiental estratégica". Avaliação essa que só será lançada após as eleições legislativas de 30 de janeiro, afirmou ainda o governante.

"A exploração de lítio não pode tornar-se um desígnio nacional que nos permita extraí-lo de qualquer forma ou a qualquer preço", disse Nuno Forner, da ONG ambiental Zero. Tendo "muitas reservas" sobre a mina de Savannah, o ambientalista não exclui uma "surpresa" da agência ambiental, mas espera que esta dê um parecer favorável sob certas condições.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.