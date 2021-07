A aluna acabou por conseguir receber o enunciado do exame só depois de vestir um casaco. A Faculdade de Direito da Universidade do Porto já anunciou a abertura de um processo de averiguações.

Ensino superior

Portugal. Professor não quis deixar aluna fazer exame por estar "muito destapada"

Um professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) foi acusado de ter recusado o acesso ao enunciado de um exame de recurso da cadeira do primeiro ano de História do Direito a uma aluna por estar "muito despida".

Segundo a edição impressa do jornal i, o caso terá tido lugar na passada sexta-feira quando o docente pediu à aluna que vestisse um casaco. Só assim aceitou entregar o exame. Ao Observador, Direção da FDUP anunciou a abertura de um processo de averiguações.

“Uma estudante viu ser-lhe negada a realização de um exame em virtude da forma como estava vestida, uma vez que o docente da Unidade Curricular considerou que a colega estava ‘muito destapada’. Mesmo após a estudante ceder à pressão misógina e de abuso de autoridade, o professor apenas lhe concedeu um enunciado quando um colega o alertou nesse sentido”, pode ler-se na página de Facebook do núcleo HeforShe desta faculdade.



É“efetivamente deplorável a forma como, em 2021, quem quer que seja ainda considerar que pode determinar como pode ou não uma mulher vestir-se”, condenando também a “forma passiva e de inação total” da faculdade perante casos semelhantes.

