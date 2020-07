As candidaturas decorrem entre 7 e 23 de agosto.

Ensino Superior. Portugal abre 3599 vagas para emigrantes

No âmbito do programa "Estudar e Investigar em Portugal 2020", o governo liderado por António Costa abriu 3599 vagas para os emigrantes que decidam concorrer ao Ensino Superior. As candidaturas para o ano letivo de 2020/2021 "devem ser apresentadas na primeira fase do concurso nacional", entre 7 a 23 de agosto, de acordo com o comunicado enviado esta tarde às redações.

"Existem 3599 vagas exclusivamente para estes candidatos em todo o sistema de ensino superior público português, que abrange 107 instituições e mais de 5000 cursos, em todas as universidades e institutos politécnicos", informa a circular do ministério dos Negócios Estrangeiros.´

Além do executivo português, o projeto que visa integrar as comunidades portuguesas que vivem no estrangeiro, conta com a participação da Direção-Geral do Ensino Superior, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e das instituições Portuguesas de Ensino superior.

Só nos últimos dois anos o número de jovens emigrantes colocados nas listas das universidades portuguesas registou um aumento de 52%.

