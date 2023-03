As quantias avultadas auferidas pelo ex-primeiro-ministro entre 2020 e 2021 levaram a Caixa Geral de Depósitos a alertar o Ministério Público.

Empresa do Luxemburgo pagava 12.500 euros por mês a Sócrates

Maria MONTEIRO As quantias avultadas auferidas pelo ex-primeiro-ministro entre 2020 e 2021 levaram a Caixa Geral de Depósitos a alertar o Ministério Público.

Entre o início de 2020 e meados de 2021, José Sócrates terá auferido 12.500 por mês por serviços de consultoria prestados a Adélio Machado, ex-piloto de automóveis de Famalicão e empresário falido em Espanha e em França. A informação foi avançada numa investigação da SIC emitida a 23 de fevereiro.

Segundo o canal televisivo, as transferências avultadas tinham origem em duas empresas, uma sediada no Luxemburgo e outra em Espanha. Foi com a primeira, a ETZ Global Telecom, que o ex-primeiro-ministro assinou um contrato de prestação de serviços para assumir as funções de presidente do Conselho Consultivo Estratégico, concretamente prestando serviços de consultoria técnica e gestão com vista a desenvolver a estratégia para os mercados da América Latina e Lusofonia.

Contudo, a ETZ Global Telecom, que em setembro de 2015 tinha Adélio Machado como administrador, era uma empresa sem atividade conhecida, sem contacto telefónico ou endereço online. Segundo a SIC, apenas apresentava uma morada para correio num escritório de empresas no Grão-Ducado.

Consultando o Registo do Comércio e das Empresas do Luxemburgo (RCS, na sigla em francês), verifica-se que a ETZ Global Telecom, ali inscrita desde 30 de julho de 2015, era uma sociedade anónima sediada na rue du Puits Romain, em Bertrange. A empresa, com o código de atividade económica "61.900 Outras atividades de telecomunicações", declarou falência, segundo o RCS.

Apesar de ter assinado um contrato com a ETZ, a 23 de janeiro de 2020, não era desta empresa que chegava o pagamento mensal de 12.500 euros, mas da AMATECH CONSULTING, também de Adélio Machado e sediada em Espanha. Além do salário, Sócrates teria direito ao pagamento de despesas de deslocação, estadias e representação e ainda a um prémio cujo valor seria determinado de acordo com os resultados obtidos.

Ex-PM apresentou queixa contra desconhecidos e CGD

As suspeitas sobre estas transferências começaram no início de 2020, quando a Caixa Geral de Depósitos (CGD) deu conta dos valores avultados que estavam a cair na conta que José Sócrates tem há vários anos.

Enquanto ex-primeiro-ministro, Sócrates é considerado pessoa politicamente exposta (PPE), o que obriga as instituições financeiras a especiais deveres de comunicação à justiça, no âmbito da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.

Interpelado pela SIC, José Sócrates recusou prestar declarações sobre o assunto, entendendo-as como "devassa da vida privada", e apresentou junto da Procuradoria-Geral da República (PGR) uma "queixa formal" contra desconhecidos que "no MP divulgaram junto do jornalista" o seu contrato, e outra contra "o banco Caixa Geral de Depósitos por denúncia caluniosa", que diz acreditar ser "politicamente motivada".

À Lusa, a PGR confirmou a existência de uma "comunicação" relativa às transferências referidas, mas sem "suspeita concreta de crime, não foi instaurado inquérito".

Questionado pelo Contacto, o Ministério Público do Luxemburgo refere que, como "o Ministério Público em Portugal não abriu uma investigação, a PGR não teve qualquer razão para contactar as autoridades luxemburguesas [a este respeito]".

