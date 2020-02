Empresa de trabalho portuário de Lisboa vai pedir insolvência

A AETPL, entidade de cedência de mão-de-obra às sete empresas de estiva do Porto de Lisboa, anunciou que vai pedir insolvência devido à situação financeira. Estivadores começaram greve há três dias e denunciaram ao Contacto que a empresa seguia estratégia encapotada para criar outra entidade com condições laborais piores.

A AETPL, entidade de cedência de mão-de-obra às sete empresas de estiva do Porto de Lisboa, anunciou que vai pedir insolvência devido à situação financeira. Estivadores começaram greve há três dias e denunciaram ao Contacto que a empresa seguia estratégia encapotada para criar outra entidade com condições laborais piores.

A Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL), empresa de cedência de mão-de-obra às sete empresas de estiva do Porto de Lisboa, vai pedir a insolvência devido à situação financeira em que se encontra, foi ontem anunciado.

“A A-ETPL, reunida em assembleia geral, decidiu pedir a insolvência da associação, face à situação financeira em que esta se encontra, e face à impossibilidade de encontrar soluções para a sua viabilização com o sindicato representante dos trabalhadores”, refere um comunicado enviado à Lusa.

A insolvência foi anunciada um dia depois dos estivadores do Porto de Lisboa terem iniciado uma greve de três semanas em protesto contra os salários em atraso e incumprimento dos acordos celebrados por parte da A-ETPL.

O presidente do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL), António Mariano, em declarações ao Contacto, denunciava ontem que as empresas de estiva querem “afundar” a AETPL para levar ao despedimento coletivo da maioria dos trabalhadores do Porto de Lisboa para que outra a substitua com piores condições laborais.

Depois do anúncio do pedido de insolvência, o SEAL publicou uma nota em que apelou à participação dos estivadores de Lisboa no plenário que está a decorrer esta manhã "para decidir a extensão das formas de luta em função da adesão de 100% à greve em curso e do alinhamento das empresas de estiva de Lisboa na decisão de avançarem com o pedido de insolvência da AETPL".



