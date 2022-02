Em comunicado, a AEM refere que o objetivo é “exercer pressão” sobre o governo de Moscovo para que pare imediatamente o “ataque vil e infundado” à Ucrânia.

Guerra

Empresários do Minho pedem boicote às relações comerciais com a Rússia

Lusa Em comunicado, a AEM refere que o objetivo é “exercer pressão” sobre o governo de Moscovo para que pare imediatamente o “ataque vil e infundado” à Ucrânia.

A Associação Empresarial do Minho (AEM), com sede em Braga, apelou hoje aos seus associados e à comunidade empresarial em geral que “cesse de forma imediata” as relações comerciais que tenham com a Rússi



Em comunicado, a AEM refere que o objetivo é “exercer pressão” sobre o governo de Moscovo para que pare imediatamente o “ataque vil e infundado” à Ucrânia.

“É imperativo isolarmos economicamente a sociedade empresarial russa, para que isso seja um catalisador de desenvolvimento de ações que nos levem à paz”, sublinha.

AEM vai lançar plataforma de oferta de emprego para ucranianos

A AEM acrescenta que vai lançar, de imediato, duas ações para ajudar a Ucrânia e os seus cidadãos, uma das quais é o lançamento de uma plataforma de oferta de emprego em empresas suas associadas.

Na plataforma, os empresários poderão colocar as suas ofertas de emprego, que serão remetidas para as entidades diplomáticas ucranianas para a receção, emprego, fixação e integração de refugiados que queiram vir para Portugal e país e para a região do Minho trabalhar e fixar as suas famílias.

Por outro lado, a associação vai lançar uma campanha de angariação de fundos para apoio à Ucrânia, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.