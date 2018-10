Medida consta do Orçamento do Estado que foi ontem entregue na Assembleia da República por Mário Centeno, mas apenas se aplica a quem emigrou entre 2011 e 2015, sendo válida até 2023.

Emigrantes que voltem a Portugal só pagam IRS sobre metade do rendimento

Medida consta do Orçamento do Estado que foi ontem entregue na Assembleia da República por Mário Centeno, mas apenas se aplica a quem emigrou entre 2011 e 2015, sendo válida até 2023.

Os emigrantes que voltem a Portugal entre 1 de janeiro do próximo ano e 31 de dezembro de 2020 só vão pagar IRS sobre metade dos rendimentos até 2023, de acordo com o Orçamento do Estado que foi entregue ontem na Assembleia da República.



No entanto, para beneficiarem desta medida emblemática do Governo que o primeiro-ministro, António Costa, anunciara no verão e reiterara no debate quinzenal do passado dia 12, os emigrantes não podem ter sido considerados residentes em território português nos três anos anteriores, isto é, a partir de 2015, mas terem residido antes disso.



Por outro lado, este chamado "regime especial de atração de ex-residentes" também não se aplica a quem tenha solicitado inscrição como residente não habitual. Outra condição para que o benefício seja atribuído é que a situação fiscal esteja regularizada, não existindo qualquer dívida.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.