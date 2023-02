“Os emigrantes não estão salvaguardados e podem correr sério risco de arrendamento coercivo” alerta o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários.

Emigrantes podem ser obrigados a arrendar as casas vazias que têm em Portugal

Paula SANTOS FERREIRA “Os emigrantes não estão salvaguardados e podem correr sério risco de arrendamento coercivo” alerta o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários.

O governo português vai adotar um regime de “arrendamento compulsivo” das casas devolutas, no quadro do “Programa Mais Habitação”, apresentado na semana passada e que está a gerar enorme polémica em Portugal.



Embora este novo programa indique que os emigrantes proprietários de casas vazias, em aglomerados urbanos portugueses, estejam excluídos desta medida, por o seu imóvel ser a residência em Portugal, a Associação Lisbonense de Proprietários não descarta que também eles sejam afetados.

Uma casa é considerada devoluta quando se trata de um imóvel localizado em aglomerado urbano e que está desocupado há mais de um ano. Esta é a definição que consta da apresentação do novo programa para a habitação como ponto de partida para o arrendamento compulsivo.

“A nosso ver os emigrantes não estão salvaguardados, pois o governo ainda não declarou quais são as suas intenções concretas”, começa por dizer ao Contacto, o advogado Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP).

Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. D.R.

Aliás, os portugueses residentes no estrangeiro e que possuam casas desocupadas podem até vir a ter problemas acrescidos, vinca este responsável. É que a notificação sobre domicílio devoluto “será enviada para o domicílio que consta em Portugal, e provavelmente, os emigrantes como não estão cá não responderão e aí corre-se um sério risco de que os emigrantes vejam os seus direitos afetados”.

Os emigrantes têm todo o direito legítimo à sua propriedade em Portugal, e podem tê-la desocupada “para aí viverem quando regressarem ao país natal ou para os seus filhos irem morar”, realça este professor catedrático.

Congelamento de rendas

Para este jurista, o programa apresentado pelo governo português é um atentado aos direitos dos proprietários. Quem tem uma casa devoluta está sujeito a “um arrendamento à força, sob o risco de não conhecer os inquilinos, e sujeito a receber uma renda miserável”, alerta o presidente da ALP.

“Esta é uma situação muito preocupante, estamos a regressar aos tempos do PREC, quando o ministro Vasco Gonçalves impôs uma medida semelhante e que levou à toma das casas vazias. Os proprietários não puderam escolher os inquilinos, ficaram com eles durante décadas. Alguns só saíram de lá quando morreram, outros ainda lá estão", lembra. E acrescenta: "Muitos revelaram-se maus inquilinos e os proprietários nada puderam fazer, e a receber rendas miseráveis".

Na altura, muitos emigrantes também "foram afetados e alguns acabaram por vender os seus imóveis para evitar o risco de arrendamento coercivo. Por isso, acho que os emigrantes têm sérias razões para estarem agora preocupados”, diz Luís Menezes Leitão.

O presidente da ALP frisa que “esta é uma situação sem paralelo na Europa. Eu tive a preocupação de verificar se havia algum caso semelhante noutro país, questionei outras estruturas de proprietários, e nunca houve medida idêntica. Uma casa vazia poderá quando muito ver os impostos aumentarem, mas nunca ser arrendada à força”.

Conselho aos emigrantes

O governo anunciou também o congelamento das rendas, com um aumento “máximo de 2%, quando a inflação é de 9%”. “São rendas de valores miseráveis em que não há garantia sequer que a renda corresponda minimamente ao valor de mercado. Isto na prática é uma expropriação das casas à força. Para um imóvel ser expropriado ele tem de se revestir de interesse público, mas com o novo programa do governo tal não acontece. É simplesmente apanhar uma casa vazia”, indigna-se Luís Menezes Leitão.

No final, o presidente da ALP deixa um conselho aos emigrantes portugueses: “O nosso apelo é que os emigrantes defendam os seus direitos e que estejam atentos a qualquer notificação que recebam nas suas casas em Portugal pois correm o risco de verem a sua casa ser arrendada coercivamente. Se necessário recorram à nossa associação. Procuraremos evitar que esta situação gravíssima venha a acontecer”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, existem cerca de 730 mil casas devolutas em Portugal e com este novo pacote de medidas do "Programa Mais Habitação" pretende "aumentar a oferta de imóveis para habitação" e "aumentar o número de casas no mercado do arrendamento", como consta do documento de apresentação das medidas.



As medidas do "Programa Mais Habitação" foram aprovadas em conselho de ministros, na semana passada e "serão colocadas em discussão pública durante cerca de um mês para, no final, possam ser aprovadas em definitivo, umas pelo Governo, outras através de proposta de lei à Assembleia da República, no Conselho de Ministros de 16 de março", declarou o primeiro-ministro António Costa.



