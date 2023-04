Campanha quer "sensibilizar a comunidade emigrante" para aproveitar o regresso à terra natal para fazer a identificação e o registo das suas propriedades através do BUPi".

Portugal 2 min.

Imóveis

Emigrantes podem fazer o registo gratuito das suas propriedades em Portugal

Redação Campanha quer "sensibilizar a comunidade emigrante" para aproveitar o regresso à terra natal para fazer a identificação e o registo das suas propriedades através do BUPi".

Sensibilizar os emigrantes portugueses para identificarem e registarem as suas propriedades em Portugal, sem custos adicionais, através do Balcão Único do Prédio (BUPi), é o objetivo de uma campanha lançada esta segunda-feira pelo governo português.

Esta campanha, que vai estar presente nos canais generalistas de televisão e na imprensa local até ao dia 20 de abril, pretende consciencializar a comunidade emigrante "para aproveitar o regresso à terra natal para fazer a identificação e o registo das suas propriedades através do BUPi", refere um comunicado emitido esta segunda-feira.

Criado em 2017, "enquanto projeto-piloto em 10 municípios, o BUPi tem alavancado a sua presença nos municípios sem cadastro predial desde o início de 2021, altura em que se deu início à expansão do projeto", indica.

Mas 2022 "foi o ano que mais contribuiu para este resultado, já que 75% do total das propriedades foram identificadas apenas neste período", acrescenta.

O comunicado divulgado esta segunda-feira, pelo executivo português, lembra que o processo de registo "é gratuito e não acarreta aumento de impostos, com a vantagem de assegurar a titularidade das suas propriedades, uma vez que a inscrição nas Finanças apenas importa para efeitos tributários e não garante os direitos de propriedade".

Como fazer o registo dos imóveis

Os proprietários de imóveis podem dar início ao processo de identificação das propriedades em bupi.gov.pt ou, presencialmente, com a ajuda de um técnico habilitado do município, num balcão de atendimento BUPi dos 144 municípios aderentes.

Podem também utilizar gratuitamente a App BUPi, uma aplicação para telemóvel disponível na Google Play Store e na App Store, que permite criar um polígono a partir da configuração obtida pela demarcação dos limites das propriedades, explica a nota.

Esse polígono ficará gravado num ficheiro que em seguida pode ser apresentado na plataforma BUPi como esboço e, posteriormente, confirmado pelo Técnico Habilitado, ou apresentado ao Técnico Habilitado para integração no procedimento de representação gráfica georreferenciada a realizar por atendimento presencial no Balcão BUPi de um dos municípios aderentes.

“Juntando o útil ao agradável, esta pode ser uma excelente altura para identificarem as suas propriedades no BUPi e assegurarem devidamente a titularidade dos seus direitos, contribuindo, também, para um maior conhecimento do território português, que a todos beneficiará”, afirma, no msmo comunicado, Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão eBUPi, aludindo à presença dos emigrantes em território luso por esta altura, aproveitando as férias da Páscoa.

O BUPi já está presente em 144 municípios do norte e centro do país, que contam com mais de 900 técnicos habilitados.

Mais de 200 mil cidadãos já procederam à identificação das suas propriedades no BUPi, o que permitiu identificar mais de 1,2 milhão de propriedades dos 153 municípios de Portugal continental sem cadastro.

Estes municípios, quanto à componente da georreferenciação, podem aderir ao BUPi, refere também o comunicado.

(Com Lusa)

