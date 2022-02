José Ferreira tinha um cancro terminal e em janeiro a família tinha pedido ajuda financeira para que ele pudesse regressar a Braga, mas o estado avançado da doença impediu o repatriamento a tempo. O corpo será trasladado com apoio do consulado de Estugarda.

Emigrante doente que precisava de ajuda para regressar a Portugal morreu na Alemanha

Redação José Ferreira tinha um cancro terminal e em janeiro a família tinha pedido ajuda financeira para que ele pudesse regressar a Braga, mas o estado avançado da doença impediu o repatriamento a tempo. O corpo será trasladado com apoio do consulado de Estugarda.

O emigrante português, que tinha um cancro terminal e pediu ajuda para regressar para Portugal, morreu na sexta-feira na Alemanha.

José Ferreira tinha um cancro no fígado em estado avançado e em janeiro a família lançou um apelo nas redes sociais para ajudar a levar o emigrante para Braga, uma vez que o transporte com apoio médico custava cerca de seis mil euros, quantia de que a família não dispunha.

Na altura, o Governo, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, ponderou apoiar o repatriamento do emigrante português.

“Ainda não sabemos em que condições poderá ser repatriado, mas estamos a recolher informações para tratar do repatriamento por condições humanitárias", adiantou Berta Nunes ao JN, no início de fevereiro, acrescentando que " por motivos humanitários", o Governo estava "a considerar a possibilidade de apoiar o repatriamento”.

No entanto, o estado avançando da doença não terá possibilitado a viagem em tempo útil. A viúva, Cristina Vicente esclareceu, no Facebook, este sábado, que a família teve ajuda dos serviços consulares, referindo o apoio prestado pelo consulado de Estugarda, incluindo a preparação do funeral do marido, depois de ter questionado dias antes, na mesma rede social, a ausência de resposta do Governo.

O post de Cristina Vicente confirma as declarações da secretária de Estado, Berta Nunes, este sábado ao JN, garantindo que "o Consulado-Geral de Portugal em Estugarda, que acompanhou este caso, tem prestado apoio na preparação dos trâmites relativos ao processo de trasladação e mantém contacto regular com a família do cidadão nacional".

De acordo com a viúva, o apoio do Consulado e os donativos particulares que recebeu serão "suficientes" para pagar os custos dos serviços funerários e a trasladação do corpo que será cremado esta segunda-feira na Alemanha e trasladado para Braga.

Ao JN, Cristina Vicente disse ainda que a empresa onde o marido trabalhava "pagou dois ordenados" para ajudar nas despesas da família.





