O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal é o escolhido para suceder a Berta Nunes, na pasta tutelada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O novo Governo de Portugal toma posse esta quarta-feira.

Emigração. Paulo Cafôfo é o novo secretário de Estado das Comunidades

O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e ex-líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, é o novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXIII Governo Constitucional.

O político de 51 anos é um dos 15 novos secretários de Estado do novo Executivo de António Costa, sucedendo a Berta Nunes no cargo, sob tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que esta ocupava desde 2019.

Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o novo secretário de Estado foi docente em várias escolas da Região Autónoma da Madeira.

Em 2013, foi eleito presidente da Câmara do Funchal, com 39,22% dos votos, tendo liderado uma coligação que integrava PS, BE, o Partido da Nova Democracia, MPT, PTP e PAN. Quatro anos depois, a 1 de outubro de 2017, foi reeleito, novamente por uma coligação, que desta vez integrou PS, BE, JPP, PDR e Nós Cidadãos. Na eleição para o seu segundo mandato à frente do município madeirense viu a sua votação reforçada em 42,05%.

Além de liderar a autarquia, Cafôfo também foi presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e da Confederação dos Municípios Ultraperiféricos.

Em junho de 2019, renunciou ao mandato de presidente da Câmara do Funchal para ser o candidato dos socialistas à presidência do Governo Regional da Madeira, mas perdeu as eleições para o PSD.

Um ano depois, Paulo Cafôfo foi eleito presidente do PS da Madeira, mas renunciaria ao cargo depois do mau resultado do PS na região nas últimas eleições autárquicas, tendo sido substituído por Sérgio Gonçalves em fevereiro deste ano.

Um madeirense no novo Governo de Costa

Para a estrutura socialista da Madeira a escolha de Paulo Cafôfo para secretário de Estado é, não só "uma prova do reconhecimento da sua competência e do trabalho que tem vindo a desenvolver", mas também uma vitória política para a região autónoma.

"Ao fim de vários anos, a região voltar a ver um madeirense no Governo da República", diz Sérgio Gonçalves.

O líder socialista regional, citado no comunicado, considera que "esta nomeação é também reveladora da importância que o primeiro-ministro atribui à Região Autónoma da Madeira, contrariando a mensagem que alguns partidos na região muitas vezes tentam passar".

"Esta é mais uma prova de que António Costa está com a Madeira", aponta Sérgio Gonçalves, sublinhando que este facto "representa um incentivo importante para o novo ciclo que o PS Madeira está a encetar, focado em vencer as eleições legislativas regionais do próximo ano e concretizar a alternância governativa na região".

A posse de todo o XXIII Governo Constitucional está prevista para esta quarta-feira, pelas 17h, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.



(Com Lusa)

