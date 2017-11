Portugal vive outra vez à míngua de chuva e, neste contexto, foram adotadas medidas para controlar gastos excessivos e poupar água. Mas o fenómeno não é novo e, com ou sem apoios da Europa, o professor Filipe Duarte Santos avisa para a necessidade de levar a sério “a tendência atual para um clima mais quente e seco” em plena Península Ibérica.

; O país está outra vez a pedir chuva, pois dados recentes apontam para 94% do território continental em seca extrema. A agricultura sofre, o fornecimento às populações torna-se problemático, distribuem-se apoios para atenuar efeitos (o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou linhas de crédito e 10 milhões de euros para alimentação de animais) e elaboram-se campanhas para poupança de água.

Nada que seja novo, mas, para Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), licenciado em Geofísica, doutorado em Física Nuclear, professor universitário de Física e um dos revisores do relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, “seria desejável que as medidas tivessem sido mais preventivas do que quase apenas reativas.



Por exemplo, em Espanha, existem e são respeitados os Planos de Gestão de Seca das Administrações de Região Hidrográfica e os Planos de Emergência para o abastecimento urbano em aglomerados populacionais com mais de 20 mil habitantes”. E um aviso fica feito: “Se não levarmos a sério a tendência atual para um clima mais quente e seco na Península Ibérica vamos ter no futuro situações muito difíceis de resolver. É importante salientar que o Sul da Europa é mais vulnerável às alterações climáticas do que o Centro e o Norte da Europa.”

Entretanto, aumentos do preço da água e de alguns produtos agrícolas foram já admitidos, mas não é simples determinar uma fatura total. “A seca já teve custos financeiros e económicos significativos, mas quanto vai custar no final não sabemos”, admite o docente. “As medidas que estão a ser tomadas em vários setores, tais como o abastecimento de água às populações e na agricultura, incluindo especialmente a pecuária, têm um custo que é importante contabilizar rigorosamente para nos adaptarmos eficientemente às secas do futuro.”

Além disso, “é imprevisível saber como vai evoluir a seca. Podemos fazer previsões fiáveis a sete dias mas a partir de 15 dias a fiabilidade baixa muito. Existem projeções para períodos mais longos de vários meses e até inter-sazonais e inter-anuais, mas não se pode atribuir-lhes grande segurança”.

Na União Europeia, por exemplo, através da política agrícola comum, a situação de Portugal “tem sido acompanhada de perto e é reconhecido o impacto exercido no setor pecuário”, pelo que “já foram autorizadas antecipações de 70% dos pagamentos”, segundo fonte próxima do comissário da Agricultura, Phil Hogan. Este visitou Portugal no passado mês de outubro e disse à imprensa que, “enquanto a chuva não chegasse”, Bruxelas trabalharia “com o governo português de forma próxima”. E admitiu a possibilidade de “encontrar meios financeiros adicionais no orçamento europeu para ajudar populações de áreas rurais”.

Embora não rejeite a importância deste suporte, o professor sublinha: “Também é necessário fazermos o nosso trabalho de casa. Neste aspeto é muito importante calcular o custo dos prejuízos causados pelas secas, incluindo todos os setores socioeconómicos afetados, e demonstrarmos que temos planos atualizados de gestão da seca nas várias regiões hidrográficas do país que tenham em conta os efeitos das alterações climáticas”.

Reunião com Espanha

A questão da seca motivou já uma reunião entre governantes de Portugal e Espanha. Sobre a influência que exercem os transvases dos rios Douro, Tejo e Guadiana feitos pelos espanhóis, Filipe Duarte Santos opina: “A convenção de Albufeira (A Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas) não se adaptou nem à realidade da evolução dos consumos de água em Portugal e Espanha nem às alterações climáticas. As negociações entre Portugal e Espanha no âmbito da convenção não têm permitido incluir a participação dos ’stakeholders’ dos dois países e estão envoltas em algum secretismo.



Ao nível das comunidades científicas de ambos existe colaboração efetiva. Um exemplo é o projeto de investigação Impressions, financiado pela Comissão Europeia, que fez cenários para o uso da água na bacia hidrográfica do Tejo até 2100 e das medidas de adaptação às alterações climáticas que será necessário adotar para que esse uso seja sustentável. Este projeto contou com a participação não só de cientistas como também de ’stakeholders’ de ambos os países que tiveram a oportunidade de dar a sua opinião.”

A concluir, Filipe Duarte Santos olha o passado e explica: “Na sua história Portugal sempre teve secas, algumas muito prolongadas e severas, que na Idade Média conduziram a situações de escassez de alimentos e fome. As secas constituem um fenómeno climático relativamente frequente em toda a região do Mediterrâneo.



Para definir um clima são necessários pelo menos 30 anos de observações meteorológicas. Se compararmos períodos sucessivos de 30 anos e verificarmos que há variação na média e na variabilidade das variáveis meteorológicas, tais como a temperatura média do ar, a precipitação média anual, o número e severidade das secas, então estamos perante uma mudança climática.



No caso das secas na Península Ibérica podemos afirmar que se estão a tornar mais frequentes e severas. Atualmente é consensual na comunidade científica que tal é uma consequência das alterações climáticas antropogénicas resultantes do aumento da concentração atmosférica dos gases com efeito de estufa, especialmente o dióxido de carbono”.

Paulo Jorge Pereira

