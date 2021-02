Cama Solidária é um movimento que está a mobilizar autocaravanas para dar “tempo e conforto” aos profissionais de saúde.

Em Portugal há camas solidárias sobre rodas

A Cama Solidária é uma iniciativa que que quer proporcionar “tempo e conforto” aos profissionais de saúde. Começou em Lisboa mas já está em vias de alargar operações a outras cidades do País. A ideia é ceder autocaravanas, ainda que entretanto já haja também casas disponíveis, a todos os profissionais de saúde, mas também a pacientes que esperam várias horas por uma consulta nos hospitais.

Através de uma plataforma online, os donos disponibilizam os seus veículos e os voluntários do movimento, que também se puderam mobilizar através da plataforma, entram em contacto posteriormente, para dar seguimento ao processo operacional.

O projeto já conta com mais de 600 caravanas, 32 terrenos emprestados para estacionamento e mil voluntários que garantem que os veículos ficam devidamente limpos e desinfetadao, ficando estacionados perto dos hospitais e centros de saúde da cidade.“Eu vou ser sincero, nós estamos completamente exaustos…mas eu vou tentar falar”, desabafa Ricardo Paiágua, ao Contacto, depois de uma semana de trabalho intenso. “Estou completamente K.O”, comenta o jovem de 38 anos, que é um dos fundadores da agência de criatividade UppOut. “Nós tivemos esta ideia na quarta-feira da semana passada, ao ver aquelas imagens das ambulâncias à porta dos hospitais. Daí que na quarta-feira à noite já estávamos a criar o nome, o website, fizemos tudo”, conta. Juntamente com três amigos, avançaram com o projeto na quinta-feira, dia em que já tinham mobilizado 60 auto-caravanas. “Planeámos tudo e no sábado de manhã decidimos vir para a porta do Santa Maria, já para criar fotos, ruído, isso tudo”, estratégia que funcionou muito bem.

De projeto a movimento

O que era para ser um projeto solidário, passou a ser um movimento. Pelo menos é assim que Ricardo lhe chama e tem sido um sucesso, não sendo fácil dar conta a tantas inscrições. Há quem ainda espere por poder fazer parte desta corrente. É o caso de Pedro Monteiro, Isabel Nobre, jovens de 38 anos residentes no Cadaval, e da filha Mariana, de quatro anos. A família estava prestes a despedir-se da sua autocaravana, que pretendem vender, até terem sabido desta campanha e terem decidido atrasar o processo. “Inscrição feita!!! ❤️❤️ Será uma bela despedida da nossa "casa pópó" . Que saiba o significado de voluntariado, antes de ir para uma nova família”, celebraram num comentário no Instagram. Ao Contacto, esta sexta-feira, contam que “infelizmente disseram que nos contactavam em breve mas não chegaram a dar resposta. Ainda estamos a aguardar”. Na página de Instagram da campanha, foram vários os donos das autocaravanas a louvar a iniciativa mas também a mostrarem-se reticentes relativamente à nova lei que proíbe a pernoita dentro das autocaravanas. “Embora queira e possa disponibilizar a minha autocaravana tal não o posso fazer pois iria estar a cometer uma contraordenação derivado a nova lei que proíbe estar dentro dela durante a noite e muito menos pernoitar”, escreveu um autocaravanista. Apesar da Associação de Autocaravanismo de Portugal (CPA) , não ter tido “absolutamente nenhuma informação" sobre a iniciativa, cujo gesto solidário apreciam, Paulo Moz Barbosa, presidente da CPA considera que caberá a cada autocaravanista tomar a decisão, “arriscando ou não ser apanhado nas margens da lei, que nós consideramos ser absolutamente um tiro no pé em Portugal”. A associação não teve “absolutamente nenhuma informação sobre esse processo”, nem conhecem os promotores “a não ser pelos meios de comunicação social”. Para Barbosa trata-se de uma situação contraditória, mas é um caso extraordinário por ser solidário. “Eventualmente a entidade que está a promover a campanha poderá resolver diretamente com as Câmaras Municipais para que nos locais sejam colocados sinais de autorização de pernoitas. É um país um bocado surreal, uns a quererem andar para a frente e depois a legislação a puxar para trás”, comenta. Ricardo Paiágua, porém, garante que em Lisboa a situação resolveu-se muito rapidamente. “No sábado de manhã não tínhamos qualquer tipo de licença, mas rapidamente, em cerca de uma hora e meia, chegou lá o presidente da EMEL e deu total liberdade e autorização para estacionar em Lisboa”, conta acrescentando que a onda de boa vontade já se estendeu de tal forma que já têm 32 terrenos emprestados pelo país fora, “em caso de ser necessário”. Ricardo diz que já se perdeu nas contas “honestamente já não sei, sei que estamos em Cascais, a montar operação no Porto, Loures Almada e V.N. de Gaia, mas já me perdi, já nem estou a par”, desabafa. Já a Associação de Empresas de Aluguer de Autocaravanas (AEAA) assumiu-se como “um dos principais parceiros nesta causa", que considera “tão nobre e necessária”.

Em conjunto com todos os seus associados, disponibilizou cerca de 300 autocaravanas. “Os profissionais de saúde no terreno, que cuidam incansavelmente das vitimas desta pandemia precisam descansar ... e toda a solidariedade é pouca nesta fase mais critica”, escrevem no website.Entretanto, outras empresas também se quiseram juntar à causa, uma delas foi a Free Now (plataforma que juntou as antigas MyTaxi e Kapten) ofereceu 100 vouchers com descontos de 5€ na viagem de volta para casa aos voluntários que deixarem caravanas junto dos hospitais.

Boa vontade

O trabalho tem sido dividido em equipa, “isto foi uma iniciativa pessoal mas entretanto o mérito é de três colegas meus que me ajudaram logo. E vou-lhe ser sincero, nós queremos ser esquecidos, tomara nós que este movimento seja esquecido amanhã, é sinal que as pessoas não precisam de nós e isso era brutal”. Entretanto, a equipa criou centros de doações perto dos hospitais, “quem quiser doar coisas deslocam-se àquelas autocaravanas e depois fazemos com essas doações várias voltas por dia e entregamos nos centros hospitalares”, explica. Para Ricardo Paiágua, um ponto importante que faz questão de sublinhar é que “nenhum" profissional de saúde “está a morrer à fome como às vezes há canais que dizem”. “Temos recebido N mensagens dos profissionais de saúde, tudo que eles precisam é tempo e conforto”, comenta. Joana Simões, diretora jurídica residente em Paço de Arcos, Oeiras, foi uma das pessoas que prontamente se propôs a recolher donativos entre os seus conhecimentos e a dirigir-se a um desses centros. “Ouvi falar da iniciativa no direto do Bruno Nogueira e decidi contactar a Cama Solidária”. No seguimento do contacto, reuniu 10 amigos e juntos conseguiram recolher uma porção de ofertas que incluíram leites, sumos, bebidas energéticas, águas, bolachas, barras de cereais, roupas de cama, almofadas, artigos de higiene, mas não só.

Acompanharam ainda alguns desenhos com mensagens das suas crianças, “têm sido entregues em mãos pela cama solidária aos profissionais de saúde, com reações emocionadas e um alento extra”. Esta sexta-feira de manhã, reuniu todos os mantimentos e foi entregá-los junto do posto no Hospital de Santa Maria “para trazer algum conforto aos profissionais de saúde que bem precisam!”, comenta.

A Cama Solidária conta já com vários voluntários, mais de mil, tendo sido necessário retirar a opção de inscrição no website do movimento, explica Ricardo. Dentro do trabalho desses voluntários, inclui-se o receber os donativos e fazer a separação e distribuição dos bens por vários locais. “O foco por estes dias e em face do volume de ambulâncias em espera à porta dos hospitais, passa pela distribuição de alimentos tanto pelos bombeiros, que chegam a estar 12 horas sem alimentação, como pelos pacientes a aguardar atendimento”, explica Joana depois de ter entregue a sua contribuição . “Numa época em que as redes sociais fomentam o ódio e agressão gratuita, é bom ver que um mero direto de um comediante português, deu azo a uma corrente de solidariedade de tal envergadura”, comenta enquanto acrescenta que há mais para recolher. “Tenho muita gente com coisas ainda para dar”, diz Joana que “entre o trabalho e as recolhas”, já não conseguiu dar andamento a tudo. “Daqui a 15 dias volto”.



