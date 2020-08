O total de casos continua a ser superior na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em Portugal há 320 novos casos confirmados de covid-19

Segundo os dados da Direcção-Geral da Saúde, anunciados este domingo, Portugal registou mais uma morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 1819 desde o início da pandemia. Quanto ao novo número de casos confirmados, contaram-se 320 novos casos confirmados, 57 768 no total.

No que diz respeito a casos recuperados, o número total é agora de 41.885, o que representa mais 119 do que no dia anterior.

Estão 341 pessoas em internamento, mais 17, e destas, 41 estão nos cuidados intensivos, mais uma pessoa do que no relatório anterior.

Assim como nos dados divulgados este sábado, o Norte continua a registar mais novos casos confirmados, 162, totalizando 20.776 casos confirmados. No entanto, o total de casos continua a ser superior na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se registam 29.784



A terceira região do país com mais casos confirmados é o Centro, com 29.784.

