Vídeo mostra grupo de pessoas em freguesia de Barcelos a improvisar a tradição do compasso pascal contra todas as recomendações da DGS e da própria Igreja. Situação repetiu-se em Famalicão.

Em plena pandemia fiéis beijam cruz em aldeias do Minho

Um grupo de fiéis da freguesia de Martim, em Barcelos, celebrou o domingo de Páscoa, cumprindo uma tradição que viola as medidas de proteção sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus, que já matou mais de 500 pessoas em Portugal.

Como mostra um vídeo que circula nas redes sociais e que foi divulgado nos jornais do Minho, várias pessoas saíram à rua, naquela freguesia, para beijar cruz, no compasso pascal.

No vídeo é possível ver as pessoas, onde se incluem idosos, jovens e pais com crianças, a irem beijar a cruz umas a seguir às outras, violando as normas da DGS e as recomendações da própria Igreja para que mantivessem o distanciamento social.

“Custa a acreditar numa situação destas. As pessoas em Martim são respeitadoras", afirmou António Carvalho, presidente da junta de freguesia, ao Diário do Minho.







Mas esta não terá sido situação isolada, naquela região. Também em Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão - onde recentemente 22 utentes e 10 funcionários de um lar de Famalicão foram diagnosticados com covid-19 - se repetiu a mesma tradição.

O caso foi noticiado pelo jornal local Cidade Hoje, que mostra um grupo de vizinhos, à roda de uma mesa com doces de Páscoa, a confraternizar e a praticar a tradição do Compasso, cancelada este ano por causa da pandemia.

Tal como na freguesia de Barcelos, também em Vermoim essas pessoas criaram uma cruz, que as pessoas beijaram umas a seguir às outras.





