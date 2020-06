Esta manhã uma grande equipa de investigadores da polícia judiciária está já a analisar o local à procura de respostas. Outros procedimentos se seguirão.

Em atualização. Como vai ser investigada a morte de Pedro Lima

Paula SANTOS FERREIRA Esta manhã uma grande equipa de investigadores da polícia judiciária está já a analisar o local à procura de respostas. Outros procedimentos se seguirão.

O ator Pedro Lima, de 49 anos foi encontrado morto esta manhã de sábado, pelas 8h00, na praia do Abano, em Alcabideche, Cascais.

Neste momento está montado um perímetro de segurança onde a polícia judiciária e as equipas de investigação já procuram pistas para a razão da sua morte.

O ator estava desaparecido há dois dias tendo sido a mulher, Anna Westerlund (na foto de abertura com Pedro Lima) a dar o alerta à polícia. O alerta sobre o corpo encontrado na praia foi dado primeiro para o 112 que depois encaminhou o caso para a Polícia Marítima.

O corpo acabou de ser transportado de ambulância para o Instituto de Medicina Legal onde será autopsiado. Até agora a equipa de investigação criminal e elementos da polícia científica realizaram as primeiras análises ao corpo procurando pistas. A autópsia dará muitas e valiosas respostas ao que terá acontecido.

Todas as hipóteses em cima da mesa

Acidente, Crime, suicídio ou morte por doença? Todas as hipóteses estão por agora, em cima da mesa, como realçou Moita Flores esta manhã na CMTV. A resposta será dada pela autópsia.

Contudo, nestes casos, a PJ irá também ouvir testemunhas para saber tudo o que aconteceu nos últimos dias antes do desaparecimento do Pedro Lima, frisou o ex-criminologista Moita Flores, confessando-se "muito triste" com a morte do ator.

Ator Pedro Lima encontrado morto numa Praia de Cascais O ator estava desaparecido há dois dias. O corpo foi encontrado esta manhã, pelas 08h00 na praia do Abano. Acidente, crime ou suicídio? A polícia está a investigar.

A paixão pelo surf deste português que vivia para a família, como sempre declarou poderá também estar ligada à sua morte. O casal e os cinco filhos mudaram-se recentemente para Cascais, onde aproveitava as praias para a prática de surf.

Esta manhã foi encontrado morto na praia do Abano. As causas são por enquanto desconhecidas.





