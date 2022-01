As eleições legislativas antecipadas acontecem já no dia 30 de janeiro em Portugal. Eleitores no estrangeiro já começaram a receber o boletim de voto.

Legislativas portuguesas

Eleitores no estrangeiro podem acompanhar boletim de voto postal através da internet

Ana Patrícia CARDOSO

Para quem, por motivos vários, não pode votar presencialmente, a opção do voto postal é a mais aconselhada para as próximas eleições de dia 30 de janeiro. O Ministério da Administração Interna (MAI) adiantou que é possível acompanhar o boletim de voto através do site oficial 'euEleitor'.

Basta escolher a opção 'Voto Via Postal para cidadão recenseados no estrangeiro? Acompanhar percurso' e inserir o número do Cartão de Cidadão e a data de nascimento.

Legislativas. Apenas 20 pessoas inscritas no Luxemburgo para voto presencial Quem não escolheu a opção de voto presencial poderá votar através de voto postal.

Como se processa o voto por via postal? O Ministério da Administração Interna já começou a enviar aos eleitores portugueses residentes no estrangeiro o boletim de voto para a morada indicada no caderno de recenseamento.

Depois de votar, o eleitor deverá enviar o boletim pelo correio até 30 de janeiro, com um dos envelopes já enviados juntamente com o boletim. O porte é gratuito. O MAI disponibiliza um vídeo explicativo sobre todo o processo (em baixo):

Mais de 20 partidos para escolha no boletim de voto

No fim de janeiro, vão a votos 21 forças políticas portuguesas. Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro serão chamados votar e escolher o partido que consideram que deve formar o próximo Governo. No total, serão eleitos 230 deputados da Assembleia da República para a próxima legislatura.

Os partidos políticos que vão a votos são: PSD, PS, BE, CDS-PP, PAN, Aliança, Chega, Iniciativa Liberal, Ergue-te, ADN, PCTP-MRPP, PTP, Livre, RIR, MPT, Nós, Cidadãos!, MAS, JPP, PPM e o Volt Portugal.



Estreia-se nestas eleições o Volt Portugal (VP) e dois partidos mudaram de nome: o PNR passou a 'Ergue-te (E)' e o PDR chama-se agora 'Alternativa Democrática Nacional (ADN)'.



A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.

Além dos partidos que se apresentam sozinhos, há três coligações candidatas. A CDU (que junta PCP e PEV) concorre a todos os círculos eleitorais, a coligação 'Madeira Primeiro' (PSD/CDS) apenas na Madeira e a Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) apenas nos Açores.

A coligação denominada #ESTAMOSJUNTOS, de PPM e PURP, acabou rejeitada pelo Tribunal Constitucional. O PURP ia apenas concorrer às eleições coligado com o PPM nos círculos eleitorais do continente, Europa e Fora da Europa. Já o PPM, além da coligação no círculo dos Açores, vai concorrer apenas pela Madeira, em candidatura autónoma.

O círculo com o boletim de voto mais longo será Lisboa, com 20 candidaturas, seguindo-se Porto, Setúbal e Europa com 19, o círculo Fora da Europa com 18 e Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu com 17.

Em Beja, Faro, Portalegre e Madeira candidatam-se 16 forças políticas e em Évora, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Açores serão 15 as listas. O círculo com menos candidaturas no boletim será Bragança, com 13.

(Com Lusa)





