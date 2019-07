Eleições: Conflito entre partidos gera abstenção dos emigrantes

Foram duas as vezes em que se ouviu falar português no congresso nacional do CSV, este sábado. A primeira aconteceu quando Claude Wiseler, candidato a primeiro-ministro pelos cristãos-sociais e casado com uma luso-descendente, deu as boas-vindas a Pedro Passos Coelho. A segunda, quando o líder do PSD disse esperar que os portugueses "possam ajudar o CSV a vencer as eleições".