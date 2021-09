Saiba tudo o que vai mudar nas autarquias portuguesas neste domingo, dia de eleições autárquicas.

Eleições autárquicas em Portugal

Contacto promove maratona eleitoral este domingo

Luís Pedro Cabral Saiba tudo o que vai mudar nas autarquias portuguesas neste domingo, dia de eleições autárquicas.

No próximo domingo, dia de eleições autárquicas, o Contacto propõe um acompanhamento alternativo da noite eleitoral em Portugal. Os resultados, quem vence e quem perde. E um retrato do que vai mudar no poder local.

Tudo acompanhado de uma crónica minuto a minuto de tudo o que não pode perder. Não perca "A viagem de um voto". À boa maneira portuguesa, começa durante a tarde e acaba sabe Deus quando.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.