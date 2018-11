Governo tentou a compra e, perante a recusa do vendedor, confiscou o pergaminho com a ajuda da Polícia Judiciária. O documento, do século XIV, certifica a entrega do Castelo de São Jorge a um nobre que veio a morrer na batalha de Aljubarrota, quando combatia pelo lado dos espanhóis.

E se um documento valioso de 1383 estivesse à venda no OLX, por 750 euros?

Paulo Jorge PEREIRA Governo tentou a compra e, perante a recusa do vendedor, confiscou o pergaminho com a ajuda da Polícia Judiciária. O documento, do século XIV, certifica a entrega do Castelo de São Jorge a um nobre que veio a morrer na batalha de Aljubarrota, quando combatia pelo lado dos espanhóis.

Pode um documento histórico e de valor incalculável estar à venda no OLX por 750 euros? Podia, se o diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o historiador Silvestre Lacerda, não reparasse. Trata-se de um pergaminho que documenta a entrega do castelo de São Jorge, em Lisboa, a D. João Afonso, conde de Barcelos e irmão da rainha Dona Leonor Teles em plena crise de 1383-1385, quando a morte do rei D. Fernando sem sucessor ao trono levou à guerra com Castela. "O documento apareceu no OLX e a Torre do Tombo comunicou ao vendedor o seu direito de opção na aquisição", esclarece Silvestre Lacerda, em resposta por e-mail a perguntas do Contacto.

"O registo do documento existe na chancelaria de D. Fernando que se encontra na Torre do Tombo e corresponde a uma época de convulsão em Portugal", aponta. Conforme explicou Carlos Maria Bobone no Observador, o conde de Barcelos foi também alcaide-mor de Lisboa entre janeiro e outubro de 1383, altura em que fugiu com a rainha para Alenquer. Morreria em combate do lado castelhano na batalha de Aljubarrota, em 1385, mas Bobone, no Observador, referiu-se ao seu papel como sendo dúbio, uma vez que ordenou, por duas vezes, a morte do Conde Andeiro, amante da rainha e irmã. E iria assistir ao momento em que o Mestre de Avis, futuro D. João I, e os seus partidários mataram o Conde Andeiro, chegando mesmo a aconselhá-lo por diversas vezes.

"Já temos adquirido outros documentos que se encontravam à venda em plataformas eletrónicas", indica o responsável. Neste caso, uma vez que o vendedor recusou a proposta governamental, segundo revelou o diário espanhol El Mundo, invocando o facto de já ter vendido, a Polícia Judiciária entrou em ação para o confiscar. "É um direito de acordo com a legislação de salvaguarda e proteção do património e da lei orgânica da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas", revela Lacerda.

Sobre a autenticidade, Silvestre Lacerda explica como se processa a avaliação. "Estamos a diligenciar junto da Polícia Judiciária a análise material do documento". Terminado este processo, "o destino do documento será a Torre do Tombo".

O El Mundo admite que o documento possa ser oriundo "da coleção da casa de Abrantes, cuja origem é lusa, embora os titulares sejam condes de Espanha desde o século XVII, espólio que se dispersou a partir do século XIX".

