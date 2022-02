E se os emigrantes salvassem o CDS?

Além de maçadora, esta reincidência [repetição das eleições na Europa] subverte os princípios da democracia, porque os resultados já apurados vão influenciar os eleitores.

Sérgio FERREIRA BORGES Além de maçadora, esta reincidência [repetição das eleições na Europa] subverte os princípios da democracia, porque os resultados já apurados vão influenciar os eleitores.

A minha insistência na necessidade de Portugal rever todo o sistema político, com particular ênfase, nas leis eleitorais, é absolutamente pertinente, como se tem provado, nos últimos dias.

Mais de 150 mil eleitores residentes na Europa vão ser obrigados a repetir o voto, nas eleições legislativas, cujos resultados são sobejamente conhecidos.

Além de maçadora, esta reincidência subverte os princípios da democracia, porque os resultados já apurados vão influenciar os eleitores. Em que sentido? Não faço ideia. Há mesmo quem acredite no milagre da salvação do CDS. Os eleitores, mesmo de esquerda, constrangidos com a eliminação parlamentar do partido, votarão agora massivamente no CDS, para conseguirem eleger uma deputada.

Em todo este processo, Marcelo Rebelo de Sousa fartou-se de marcar golos na própria baliza.

Outros acham que, assustados com a maioria absoluta do PS, os emigrantes tenderão agora a votar PSD, para conseguirem reequilibrar as coisas. Depois há aqueles que acreditam que os eleitores, embalados pela vitória do PS, vão querer reforçá-la. Pura especulação. Mas a consciência dos eleitores, neste momento, não está tão imaculada, como estava a 30 de Janeiro.

Em todo este processo, Marcelo Rebelo de Sousa fartou-se de marcar golos na própria baliza e este é mais um. E o mais penalizador de todos. As eleições foram antecipadas, porque o Presidente da República queria estabilidade política e um Orçamento de Estado aprovado. Dizia que o executivo não podia governar em regime de duodécimos. Depois de tudo o que se está a passar, é bem possível que o Orçamento seja aprovado apenas em Junho.

Isto é, durante meio ano, o Governo não tem outra possibilidade que não seja o recurso aos duodécimos. Mais ainda, há gabinetes ministeriais que, segundo relatos da imprensa, estão absolutamente paralisados e ministros que nem sequer vão aos ministérios.

Marcelo diz agora que o Governo pode tomar posse, a 29 de Março. Para isso seria necessário que os prazos mínimos legalmente estabelecidos fossem cumpridos, o que parece difícil. Mas há ainda que empossar os deputados que a seguir terão de votar e aprovar o Programa do Governo. Só depois vem o Orçamento que passará duas vezes pelo plenário e, no intervalo, vai ainda às comissões de especialidade.

O facto de existir uma maioria absoluta pode reduzir prazos e simplificar processos, embora haja ainda a quase certa fiscalização constitucional, por parte do respectivo Tribunal e depois, finalmente, a promulgação.

Isto mostra que as leis eleitorais terão de ser revistas de alto a baixo, tornando-as mais eficazes e mais maleáveis. Emendas pontuais, ditadas por circunstâncias momentâneas, nada resolvem.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

