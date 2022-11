O ator norte-americano visitou novamente Kiev e levou uma estatueta dourada para o Presidente ucraniano como "gesto simbólico".

Guerra na Ucrânia

E o Óscar vai para... Zelensky (pelas mãos de Sean Penn)

O ator norte-americano Sean Penn visitou pela terceira vez a Ucrânia e encontrou-se com Presidente Volodymyr Zelensky. Mas não foi de mãos a abanar.

Desta vez, Penn, que está a realizar um documentário sobre a guerra em solo ucraniano, levou um dos dois Óscares que ganhou (Melhor Ator em "Mystic River", 2004, e "Milk", 2009) para entregar ao líder ucraniano.

"É só um gesto simbólico e tolo mas sinto que se [a estatueta] estiver aqui é uma parte de mim que [também] está", disse Penn. Brincou ainda: "Quando ganhar [a guerra], levo-o [de volta] para Malibu".

Zelensky tinha também uma surpresa para o ator: a medalha da Ordem de Mérito, pelo apoio dado ao país, desde a invasão por parte da Rússia, em fevereiro.

Segundo o gabinete da presidência, o ator tem ajudado a fortalecer relações, apoiado a integridade territorial da Ucrânia e ajudado a popularizar o país.

"A medalha não é minha, é de toda a Ucrânia", afirmou o presidente.



Zelensky e Sean Penn foram ainda ao local onde existe uma placa com a assinatura do ator, com a data de 24 de fevereiro, no "Beco da Coragem", inaugurado pelo presidente, em agosto, para honrar os amigos do país.





(Com agências*)

