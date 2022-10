Perto de Vila Nova de Famalicão, a fábrica da Riopele voltou a receber muitas em encomendas após a crise causada pela pandemia.

Duráveis e baratos. Têxteis 'made in Portugal' voltam a estar na moda

Após a vaga de deslocalizações nos anos 2000, a indústria têxtil portuguesa recuperou, tornando-se um ator importante na Europa graças à sua flexibilidade e mão-de-obra barata, combinadas com um esforço de inovação centrado no ambiente.

Perto de Vila Nova de Famalicão, no distrito do Porto, a fábrica da Riopele - uma das mais antigas empresas têxteis portuguesas - está imersa no barulho ensurdecedor de quase duzentas teares de última geração, que funcionam a toda a velocidade 24 horas por dia, seis dias por semana.

"Os nossos pontos fortes são 'capacidade de resposta e adaptabilidade'", diz o engenheiro José Rosas enquanto olha para um 'tablet' que lhe permite monitorizar a atividade da enorme oficina em tempo real.

Dentro da fábrica têxtil de Riopele, em Vila Nova de Famalicão. Foto: AFP

Uma das bandeiras de uma indústria ancorada no Vale do Ave, com o nome do rio que atravessa a região têxtil, a empresa fundada em 1927 e os seus mil empregados estão de novo inundados de encomendas após a lacuna causada pela pandemia de covid-19.

Todos os dias, a fábrica produz cerca de 40 mil metros de tecido, 98% dos quais são destinados à exportação. Os seus clientes incluem grupos como a empresa espanhola Inditex, proprietária da Zara, a empresa francesa SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot e Fursac) e a marca norte-americana Tommy Hilfiger.

Portugal tem a vantagem de ter uma mão-de-obra que se mantém competitiva. Alberto Pacanelli, presidente da Euratex

Esta clientela valoriza uma "capacidade de ser diferente" em relação à concorrência estrangeira, explicou à AFP a diretora do grupo Riopele. Albertina Reis salienta a capacidade da empresa de utilizar "novas técnicas" de produção sustentável sem comprometer a "estética".

"Portugal tem a vantagem de ter uma mão-de-obra que se mantém competitiva" para "oferecer produtos de qualidade a preços razoáveis", concorda Alberto Pacanelli, presidente da Confederação Europeia do Vestuário e Têxtil (Euratex), que realizou o congresso anual no Porto, este mês.

No entanto, o setor percorreu um longo caminho. Abalada pela deslocalização de empresas para a Ásia para reduzir os custos de produção, perdeu, entre 2000 e 2015, quase 100 mil dos 235 mil postos de trabalho registados no início desse período.

Recordes de exportação

Desde então, o setor começou a contratar novamente num país onde o salário mínimo é atualmente de 705 euros por mês durante 14 meses, um dos mais baixos da União Europeia, depois dos países da Europa de Leste.

As exportações de produtos têxteis portugueses, que encontram os seus principais mercados em Espanha e França, atingiram um recorde de 5,4 mil milhões de euros no ano passado, graças a um aumento de 16,4% ao longo do ano, segundo a Associação Têxtil Portuguesa (ATP), que espera fazer ainda melhor este ano.

Este sucesso pode ser explicado não só pelos baixos custos de produção, mas também pela capacidade do setor de "adaptar-se ao mercado", que, após a perturbação causada pela crise sanitária, prefere agora "cadeias de produção locais", sublinha o presidente da ATP, Jorge Machado.

"As empresas também compreenderam que devem ser encontradas soluções e parcerias para conciliar desenvolvimento sustentável e competitividade", que foi o tema do congresso do Porto, acrescentou.

Reduzir na eletricidade

Para responder a este desafio, a região de Vila Nova de Famalicão tem há cerca de 30 anos um instituto de tecnologia têxtil e de vestuário (CITEVE), que está a trabalhar em novas fibras produzidas a partir de materiais reciclados ou corantes à base de produtos naturais.

No entanto, o aumento dos preços do gás e da eletricidade causado pela guerra na Ucrânia está a penalizar severamente um setor de grande intensidade energética.

Apesar dos milhares de milhões de euros de ajuda anunciados pelo governo português para apoiar as empresas, os fabricantes têxteis apelam a um plano coordenado a nível europeu para evitar distorções de concorrência.

Isto "evitaria criar competição" entre países europeus, observa também o diretor-geral da Euratex, Dirk Vantinghem.

Na Riopele, o grupo tem vindo a tentar reduzir a sua conta de eletricidade desde há vários anos, com 22% do consumo de eletricidade da central a provir de fontes renováveis.

