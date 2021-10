Seria o bufo da PIDE comunista?

Será que Duarte de Gusmão foi "militante" do PCP? Irene Pimentel admite que sim. A polémica desencadeada por António Valdemar no Expresso continua.

Com base nos processos da PVDE e da PIDE, verifica-se que Duarte Vilhena de Gusmão foi detido onze vezes, entre 1929 e 1959. Apesar de nem todas as prisões surgirem listadas no mesmo registo, um cruzamento de vários documentos permite identificar as seguintes detenções: (1) em 6-11-1929, Gusmão foi preso no Porto para averiguações de furto, sendo solto no dia seguinte; (2) a 16-10-1933, preso em Braga por suspeita de crime político, acabou por ser solto, por não haver provas, em 21 do mesmo mês; (3) a 16-3-1934, preso pela PVDE, pelas 16 horas, à porta do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, quando contava 21 anos; (4) a 20-2-1936, preso pelo administrador de Famalicão para averiguações, foi entregue à delegação da PVDE no Porto e solto a 10 de Março; (5) a 30-11-1936, preso em Braga para averiguações políticas, foi libertado a 3 de Dezembro; (6) a 3-12-1938, preso no Porto pela PVDE para averiguações, solto a 25 ou 26 de Abril de 1939, naquela que foi a mais longa das detenções, de quase 5 meses; (7) a 20-10-1944, preso pela delegação de Coimbra para averiguações, nos calabouços da Polícia daquela cidade, foi solto a 23 do mesmo mês; (8) a 17-8-1949, preso no Porto, por dano no tribunal, foi libertado a 9 Setembro; (9) em 11-7-1956, entregue pela PSP da Figueira da Foz e preso na subdelegação da PIDE em Coimbra, foi transferido para o Aljube em Lisboa em 24 do mesmo mês de Julho, onde baixou à enfermaria, tendo recebido alta em 20 de Agosto, depois, foi transferido para Caxias em 15 de Setembro, acabou por ser solto em 8 de Outubro, ficando o processo a aguardar melhor prova, naquela que foi a sua segunda maior detenção; (10) a 19-12-1958, detido em Lx.ª por escândalo público, foi condenado no Tribunal de Polícia; (11) a 16-2-1959, foi detido pela delegação da PIDE em Lisboa por “suspeita de actividades subversivas”, recolheu ao Aljube e foi transferido para Caxias, em 26 de Fevereiro, e acabou por ser entregue, a 20 de Abril, ao Tribunal de Polícia da Comarca de Lisboa – provavelmente, por ter sido quebrado ou cooptado e ter deixado de ser considerado um indivíduo que representava qualquer tipo de perigosidade.



Além das detenções e prisões efectivas a que foi sujeito, Duarte de Gusmão também esteve debaixo de vigilância apertada. Conforme explicou um agente da Delegação de Coimbra da PIDE, em relatório datado de 13-2-1950, no dia anterior, pelas 21 horas, encontrara Duarte de Gusmão. Acerca dele, informou que era sabido ser “elemento de ideias e actividades políticas contrárias ao actual regime”, pelo que já tinha estado detido pela mesma Polícia. Acrescentou que o mesmo indivíduo vinha muitas vezes a Coimbra, onde frequentava bares e cafés e que, “nos mesmos e depois de estar embriagado – o que era frequente – , expande sem qualquer receio as suas ideias atacando o Governo da Nação, muito especialmente no que diz respeito à assistência, talvez por motivo de ser tuberculoso”.

Como se fazia geralmente acompanhar de recortes de jornais e artigos seus, conseguia, através da sua leitura em voz alta, “arranjar simpatizantes” que o apoiassem. Em conclusão, segundo o mesmo agente, “dada a sua elevada cultura e verbosidade torna[va]-se fatalmente perigoso neste meio”. Por razões relacionadas com a perigosidade desse indivíduo, o mesmo agente seguiu-o desde a Praça 8 de Maio até ao Penedo da Saudade. Neste último local, pôde verificar que Duarte de Gusmão perguntara pelo filho do dr. Lúcio de Almeida, mas desconhecia com quem, de facto, falara e tratara.

Na mesma ocasião, foi possível recolher e arquivar, em processo, um dos artigos de jornal por ele assassinado há muitos anos, datado de Braga, Abril de 1937, intitulado “Direito ao Trabalho”. Nesse recorte, Duarte de Gusmão escrevera, em letra de forma sobre a pobreza, a fome, o trabalho e o atalhar do caminho das revoltas: “O pobre é um membro ou um inimigo da sociedade? Que os leitores me respondam [...]. Mas mesmo aqui podereis dizer ao pobre: Não tenho trabalho para vos dar. Esperai uns meses – como se a fome esperasse – e voltai cá de novo. Que quereis que ele faça então? A consequência disto é muito simples. Assegurai trabalho ao pobre: pouco tereis feito em prol da justiça, da solidariedade, e daí ao reinado da fraternidade haverá ainda uma grande distância; mas, pelo menos, tereis conjurado terríveis perigos e cortado o caminho a muitas revoltas [...]. Quando um homem que pede para viver, servindo à sociedade, se acha fatalmente reduzido a atacá-la, sob pena de perecer, encontra-se, na sua aparente agressão, em estado de legítima defesa, e a sociedade que o fere não julga: assassina”.

As três questões

Com base nos dados e nas informações incluídas nos processos acabados de citar, três questões se levantam: quem era, ao certo, Duarte de Gusmão? Qual a natureza das suas “actividades subversivas”? Em três décadas de vida política e de detenções, encontrar-se-á alguma explicação para a mudança que Duarte de Gusmão veio a operar, quando passou a cooperar com a PIDE, a partir de 1959, assumindo o nome de código de “Pedro da Silveira”?

Nascido em Braga, em 1913, Duarte Vilhena Coutinho Feio Ferrery de Gusmão tinha, provavelmente, origens aristocráticas num qualquer solar minhoto. Também se sabe ter permanecido solteiro, embora seja desconhecida a sua orientação sexual ou as relações de intimidade que manteve. Pela indicação das profissões e habilitações que apresentou, em sucessivos interrogatórios e preenchimento de fichas, o mesmo parece ter tido um percurso profissional mais ou menos errático e precário, picaresco até, para se recorrer a uma caracterização caída em desuso. Assim sendo, em 1934, quando contava 21 anos, era jornalista. Em 1938, apresentava-se como explicador. Por sua vez, em 1944, surgiu como angariador de seguros. Já em 1956, a sua profissão era a de publicista e, na rubrica acerca do seu nível de instrução, escreveu: “Preparatórios de engenharia”. Por último em 1959, apresentou-se como “professor do ensino particular”, tendo como habilitações o “4.º ano da Faculdade de Letras de Coimbra”.

Num pequeno caderno de memórias, António Brotas revelou ter sido seu companheiro de prisão e contou o que sabia acerca dele. Tudo se passou no Aljube, em 1956, quando Gusmão esteve parte do tempo na enfermaria. Brotas identifica-o, com grande contenção e respeito, pelas iniciais DVG [Duarte Vilhena de Gusmão], tecendo sobre ele vários comentários. Por um lado, à data em que foram companheiros de prisão, nunca suspeitou que o mesmo pudesse ser informador da PIDE. Só depois de 1974, foi confrontado com essa actividade por parte daquele que acabou por ser uma espécie de agente duplo, mas só depois de 1959. Por outro lado, uma das características que Brotas identificou em Gusmão foi a sua extraordinária memória, eloquência e obsessiva preocupação pelos recortes de jornal.

Apto a falar sobre qualquer assunto, durante um período assinalável de tempo, com conhecimentos enciclopédicos quer fosse o caso das Religiões Asiáticas, da Comuna de Paris ou da Guerra Civil de Espanha, o mesmo também dispunha de informações nominais acerca de quem era salazarista, republicano ou comunista, em várias cidades e povoações portuguesas. Além disso, sempre segundo Brotas, Gusmão procurava obsessivamente classificar os artigos de jornal, fazendo para isso recortes constantes. Como interpretar estes dados relativos à memória e à notável informação de que dispunha Duarte de Gusmão? Brotas sugeriu que os recortes eram “uma prática dos militantes do PC”. Mas será que esta regra pode ser aplicada a Duarte de Gusmão? O mesmo Brotas comenta, ainda, o aspecto frágil e doente de DVG e especifica que o mesmo lhe contara que já tinha estado no sanatório, para curar uma tuberculose, e encontrar-se doente com um cancro. De facto, no processo da PIDE de 1956, será possível confirmar uma idêntica preocupação de Gusmão pela situação dos tuberculosos, em Portugal.

A formulação da última questão pode ser articulada com a interrogação já anunciada acerca da natureza das “actividades subversivas” de Duarte de Gusmão, para utilizar a linguagem da PIDE. As constantes prisões a que foi sujeito durante trinta anos, os seus comportamentos desbocados e as suas palavras de oposição ao regime de Salazar, proferidas nos cafés de Coimbra ou numa cervejaria da Figueira da Foz – no fundo, revelavam falta de discrição – , ajustam-se mal ao comportamento idealizado ou expectável de um militante comunista. Claro que os inspectores da PIDE, em diversos interrogatórios, interrogaram-no acerca das suas actividades militantes, atribuindo-lhe responsabilidades que ele, com certeza, nunca poderia ter na vida do partido (cobrador de cotas, distribuidor da imprensa do PCP, informação acerca de contactos ou nomes de outros militantes). Mas terá sido Gusmão um militante comunista? E como o poderemos verificar?

As respostas inadiáveis

A respeito das últimas questões, a historiadora Irene Pimentel terá sido induzida num duplo erro: por um lado, trocou-lhe o nome (aceitando que “G”, o informador junto de Delgado, era um tal “Gusmão Calheiros” e não Duarte Vilhena de Gusmão); por outro lado, aceitou como adquirido que o mesmo informador “teria sido membro do PCP, de onde havia sido expulso” (A História da Pide, Círculo dos Leitores, 2007, p. 326). Para além do trabalho que cita de Iva Delgado e Carlos Pacheco (numa nota a Humberto Delgado, A Tirania portuguesa, Dom Quixote, 1995, p. 226; que Iva Delgado acabou por rever), será que Irene Pimentel se apoia noutras fontes, para definir a natureza das actividades de Gusmão até 1959? Isto é, disporá a Irene Pimentel de outros elementos que lhe permitam fundamentar, com certeza, a atribuição do estatuto de militante comunista a Duarte de Gusmão? E quando terá ocorrido essa expulsão? E o que dizem os arquivos do PCP a respeito de DVG?

A urgência de resposta às últimas questões afigura-se decisiva para saber por que razão Duarte de Gusmão passou a colaborar com a PIDE, a partir da sua última prisão, em 1959. Documentação no MNE aponta para o facto de ter pedido asilo na Embaixada do Brasil em Lisboa, tendo seguido depois para o Rio de Janeiro. Claro que a sua indiscutível “aura de ‘homem de esquerda’” – sublinhada por Irene Pimentel – lhe permitiu aproximar-se e cair nas graças do embaixador Álvaro Lins. Mas, no plano das suas motivações, o que o levou, realmente, a virar a casaca e a transformar-se num bufo, com o nome de código de “Pedro da Silveira”? A referência de que teria sido expulso do PCP, conforme escreveu Irene Pimentel, leva a concluir que os motivos que determinaram o volte-face – em que a vítima perseguida passou a ser um colaborador daqueles que o tinham interrogado – estariam nos ressentimentos que a própria expulsão desencadeou. Contudo, terá sido mesmo assim que as coisas se passaram? E por que razão escolheu, ou a PIDE lhe impôs, o nome de “Pedro da Silveira”?

Diogo Ramada Curto, historiador Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

