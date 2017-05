Lisboa tem conseguido, com o turismo, criar mais emprego e atrair investimento, mas não tem conseguido crescer em população. Esse é o principal desafio da cidade, nos próximos anos, para o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa.



A capital de Portugal tornou-se moda. Não há dia em que a comunicação social não registe um famoso que pretenda lá viver: Monica Bellucci, Madonna, Michael Fassebender são alguns dos alegados novos imigrantes alfacinhas. Apesar do histerismo mediático sobre os famosos, a cidade também paga um preço. Lisboa sofreu uma profunda transformação nos últimos anos. O crescimento do turismo em Portugal e na capital alterou parte da face da cidade. Multiplicam-se hotéis no centro e nos bairros típicos. O alojamento informal torna-se um negócio generalizado, com grande impacto na recuperação de casas degradadas. Esta animação económica tem uma face mais negra. Há um grande aumento nas rendas em Lisboa, que vai expulsando moradores e impedindo que, por exemplo, os estudantes encontrem casas para alugar em conjunto. A cidade vive para o turismo, mas torna-se difícil viver na cidade. Sobre estes problemas e os desafios que uma grande urbe da Europa enfrenta, o Contacto falou com o vereador Duarte Cordeiro, do Partido Socialista, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Lisboa tem sofrido uma mudança profunda nestes últimos anos com o crescimento do turismo. Quais são os desafios que se colocam à cidade e à Câmara?

Começámos o nosso mandato há quatro anos num contexto muito diferente do que hoje nos encontramos e as mudanças foram muito rápidas. Lembro-me que quando começámos o mandato, o desafio era posicionar Lisboa do ponto de vista turístico e era reabilitar a cidade, e um conjunto de outras matérias em que estamos também preocupados, como a reabilitação dos serviços públicos, mas sempre com uma fotografia que foi tirada em 2012. Hoje a realidade é bastante diferente. Na altura, vivíamos num contexto de crise e tínhamos a ideia de Lisboa ter uma atitude contracíclica em relação à dinâmica pouco animada, que dava poucas esperanças e rumos, em que o país vivia, levando muita gente a emigrar. E a ideia era, a partir de Lisboa, ter um programa que pudesse contrariar essas tendências e ter um efeito multiplicador do ponto de vista económico e de desenvolvimento. E realmente o turismo teve um papel muito importante nesta viragem dos últimos anos. Há vários fatores que determinam esse crescimento: desde as linhas aéreas, até à crise que houve em outros destinos. Também a crise financeira fez com que algumas pessoas investissem noutros setores não financeiros, fazendo o mercado imobiliário crescer. Houve aqui um conjunto de causas conjugadas que proporcionaram um enorme crescimento. Nos últimos anos, tivemos um crescimento de mais de 9% ao ano nesse setor, o que é muito significativo. E o turismo acabou por ter um efeito muito grande na criação de emprego, numa altura de crise; um efeito na reabilitação urbana; e um efeito também na atração de investimento externo para a cidade. O turismo funcionou como um fator exportador, com implicações em muitas áreas económicas, desde a habitação, passando pela restauração e acabando na hotelaria. E gerou atratividade para a cidade. Começamos a estar referenciados, a ter uma melhor imagem internacional e a estar muito bem referenciados em rankings de qualidade de vida. E tudo isso, ainda nos permite desenvolver melhor outros setores ligados àquilo a que se chama nova economia ou economia criativa e também na área digital.

Não há também um efeito perverso no turismo que agudiza aspetos negativos? A cidade há muito que está a perder população. O turismo ocupou a Baixa e reabilitou parte de Lisboa, mas as rendas estão muito mais caras e os bairros populares estão a ter parte da população despejada para fora da cidade.

Há sempre efeitos negativos. Mas eles devem-se a vários fatores e não só ao turismo. O aumento do investimento imobiliário internacional leva a que muitos capitais queiram comprar imóveis numa capital europeia, acontece aqui como em Paris, Londres, Madrid e Amesterdão. Cada uma das cidades com a sua base de preços, mas como nós éramos mais baratos, isso tornou-se mais aprazível em termos de investimento. Todos estes fenómenos da atração da cidade e do aumento da sua capacidade de chamar pessoas e investimentos têm como efeito tornar mais graves alguns dos aspetos negativos que já havia. Tínhamos já um mercado de arrendamento com pouca oferta de casas para os habitantes de Lisboa, dificuldade que aumentou com a internacionalização da cidade, quer na área do turismo, quer na área do investimento imobiliário. Há uma falta de oferta do mercado do arrendamento. Se o foco da nossa ação, há quatro anos, era na reabilitação urbana e no investimento, o foco da nossa ação hoje passa por tentar colocar investimento para conseguir ter no mercado fogos com rendas acessíveis à população da cidade.



Nuno Ramos de Almeida



A entrevista completo pode ser lida na edição desta semana do jornal Contacto.



