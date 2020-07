Pelo menos duas pessoas morreram e perto de 30 ficaram feridas.

Dois mortos em acidente grave com alfa pendular em Soure

A circulação da linha Norte está cortada desde o início da tarde, depois de um Alfa pendular ter descarrilado perto da cidade de Coimbra, no sentido sul-norte.



Ao que tudo indica o acidente terá ocorrido na sequência de um choque com uma máquina que estava a operar na linha. Cerca de 250 pessoas seguiam a bordo do comboio.

Nas redes sociais começaram, entretanto, a circular vídeos do local.

Acidente com Alfa Pendular.

Estoiro enorme. Fumo. Confusão. Feridos. pic.twitter.com/yUEzSICXEI — The Giant Lab (@TheGiantLab) July 31, 2020





BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r — SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 31, 2020

Pelo menos duas pessoas morreram e perto de 30 ficaram feridas. No balanço oficial, o comandante distrital de operações de socorro da Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares confirmou as duas vítimas mortais.

Ambas do sexo masculino, operavam a máquina da REFER que foi abalroada pelo comboio. Confirmou ainda 26 feridos. Destes, 20 têm ferimentos ligeiros e outros “de média gravidade, sendo que um deles inspira mais cuidados, que é o maquinista do Alfa Pendular”.

Num ponto de situação, o presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes, que confirmou a existência de vítimas mortais, ainda que não tenha avançado um número exato.

O alerta foi dado por volta das 16h35, menos uma hora em Portugal. No local com 176 operacionais e 94 viaturas, os bombeiros de Soure foram mobilizados para retirar as pessoas do comboio.

Marcelo já reagiu

Entretanto, o Presidente da República já reagiu para lamentar o o grave acidente ferroviário desta tarde na Linha do Norte, de cujos detalhes foi informado pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos".

Na nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais e desejando rápidas melhoras aos numerosos feridos, aguardando os resultados das investigações técnicas e judiciais".

Em declarações à RTP, o Chefe de Estado disse ainda que as autoridades já instauraram um inquérito para apurar as causas do acidente.

“o apuramento que está em curso é importante, nomeadamente porque envolveu um número muito elevado de portugueses e, felizmente, para a dimensão grave do acidente sem as consequências que no primeiro momento se temeu”, disse.



