Dois bombeiros feridos com gravidade em incêndio em Proença-a-Nova

Outros três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.

Lusa Outros três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.

Dois bombeiros sofreram ferimentos graves durante o combate ao incêndio que lavra este domingo à tarde no concelho de Proença-a-Nova, onde também um carro dos bombeiros ardeu, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Fonte do CDOS de Castelo Branco disse à Lusa que o acidente, que envolve cinco bombeiros da corporação de Proença-a-Nova, ocorreu por volta das 15:00 e as causas ainda estão por apurar, desconhecendo-se para já se os bombeiros estavam dentro da viatura de combate a incêndios que foi atingida pelas chamas.

Incêndios. Forças armadas portuguesas mobilizam 150 militares Portugal continental está em situação de alerta devido ao risco de incêndio florestal até ao fim do dia de domingo, tendo a Proteção Civil colocado em alerta vermelho nove distritos.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil precisou à Lusa que os dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram transportados pelo helicóptero do INEM para o hospital de Coimbra, mas estão “livres de perigo”.

De acordo com a Proteção Civil, os outros três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.

A fonte do CDOS de Castelo de Branco indicou que o incêndio que lavra desde as 13:43 no concelho de Proença-a-Nova tem uma frente ativa e está a consumir uma zona de mato, não estando a colocar em perigo aldeias ou habitações.

Este incêndio está a ser combatido por 304 operacionais, apoiados por 98 veículos e 11 meios aéreos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.