A quadra natalícia de 2022 é a primeira sem restrições desde que a pandemia de covid-19 começou. Ainda assim, há recomendações para ter um Natal saudável e seguro.

Festas

Dois anos depois, Portugal volta a ter um Natal sem restrições

O ano de 2022 traz de novo o Natal ao seu formato pré-pandemia. Dois anos depois da covid-19 ter mudado a vida de todos, a nível global, é tempo de retomar as viagens e os convívios familiares típicos da época, aproveitando o fim da maioria das restrições.

Ao contrário do que aconteceu em 2021 e 2020, no geral, quem for passar as festas natalícias a Portugal este ano já não precisa de fazer teste ou mostrar certificado de vacinação, usar máscara, restringir ao máximo os contactos, ficar condicionado à circulação dentro de determinados locais e até certas horas ou sujeito aos horários reduzidos e capacidade limitada dos espaços comerciais.

As regras e proibições que regularam os comportamentos natalícios nos anos anteriores terminaram e à partida não deverão regressar para as festas.

Em novembro, o ministro da Saúde português, Manuel Pizarro, afastou a necessidade de o país voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia de covid-19, considerando que é tempo de “virar a página do período mais difícil", reforçando ao mesmo tempo o apelo à vacinação.

“Não está prevista a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória”, afirmou então o governante, após uma reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa.

Portugal apostou na vacinação em massa da população como estratégia de prevenção nesta fase da pandemia. Com a vacinação sazonal e as doses de reforço contra a covid-19 e a gripe a iniciarem-se a 7 de setembro, pelos grupos mais vulneráveis, as autoridades traçaram como meta ter as pessoas com idades acima dos 50 anos vacinadas até final do ano, para prevenir um pico de infeções no Natal, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

“Temos a experiência desta pandemia em Portugal nos dois anos transatos, o nosso Natal e janeiro foram períodos muito difíceis, é previsível que este ano tenhamos que enfrentar novo pico de infeções nessa altura”, afirmou em setembro, em entrevista à RTP3, o coronel Penha Gonçalves, responsável pela coordenação da campanha de vacinação contra a covid-19. Segundo a previsão do responsável, citada pelo jornal Eco, este pico poderá ocorrer entre o fim de dezembro e o início de janeiro, à semelhança do que aconteceu no ano anterior.

Ainda assim, não estão previstas medidas adicionais para a época natalícia. Estas são as regras atuais em Portugal, que se deverão manter durante as festas de Natal e Ano Novo:

Máscara

A máscara deixou de ser obrigatória na esmagadora maioria das situações em que era requisitada há um ano. As exceções são os estabelecimentos e estruturas de saúde e lares onde permanece obrigatória.

Apesar disso, as autoridades de saúde recomendam o seu uso para os mais vulneráveis e em locais de grande concentração de pessoas, sobretudo numa altura em que circulam vários vírus respiratórios.

Além da máscara para algumas situações e segmentos da população, é também recomendada a ventilação dos espaços.



Testes

Os testes também deixaram de ser obrigatórios para viajar para Portugal desde 1 de julho - assim como os certificados de vacinação ou recuperação. Também já não são necessários para aceder a estabelecimentos de restauração ou eventos, como há um ano.

Atualmente, os testes não são prescritos pelo SNS24, sendo comparticipados mediante prescrição médica.

Isolamento

Com o fim do estado de alerta, no início de outubro, o isolamento para pessoas diagnosticadas com covid-19 deixou de ser obrigatório.



Face ao fim do isolamento obrigatório, as autoridades de saúde recomendam que os infetados se auto monitorizem e se protejam a si e aos outros. Por exemplo, se tiverem sintomas respiratórios, devem manter, com maior frequência, a etiqueta respiratória e a lavagem das mãos, usando máscara e restringindo temporariamente o contacto com terceiros, em particular com os mais vulneráveis.

Em caso de persistência de sintomas deve procurar-se aconselhamento médico nas unidades de saúde de cuidados primários (centros de saúde) ou através do SNS24.





