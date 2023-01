No maior hospital de Lisboa, os doentes com avaliação de urgência desesperam para serem atendidos.

Hospitais

Doentes urgentes esperam quase 13 horas nas urgências de Santa Maria

Lusa No maior hospital de Lisboa, os doentes com avaliação de urgência desesperam para serem atendidos.

O tempo médio de espera para doentes urgentes nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era de quase 13 horas às 14h45 de hoje, indicava o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados atualizados às 14h45, 56 pessoas encontravam-se a aguardar o atendimento urgente (pulseira amarela), após a triagem na urgência central, com um tempo médio de espera de 12 horas e 42 minutos. Na avaliação do risco clínica de urgência pela triagem de Manchester, o primeiro atendimento dos doentes com pulseira amarela deve ocorrer em 60 minutos.

Quanto aos doentes menos urgentes (pulseira verde) havia 35 que aguardavam aguardavam 05 horas e 43 minutos para o primeiro atendimento.



Nos casos muito urgentes (pulseira laranja), o tempo de espera no Hospital de Santa Maria estava estimado em uma hora e 14 minutos.

Consultas ao estrangeiro através da CNS ficam mais fáceis O pedido de autorização prévia de transferência para consultas no estrangeiro foi simplificado. As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.

No Hospital São Francisco Xavier, o tempo médio de espera na urgência geral era bastante inferior, com uma hora e 53 minutos para os casos urgentes (nove doentes) e 56 minutos para as situações menos urgentes (10 doentes).

Já na urgência polivalente do hospital de São José a espera para atendimento era de uma hora e 05 minutos para os doentes urgentes e de 32 minutos para os menos urgentes.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.