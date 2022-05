Três presos políticos protagonizaram uma das fugas mais espetaculares das prisões da ditadura. Foi na madrugada de 25 para 26 de Maio de 1957. Carlos Brito, o único sobrevivente dessa fuga, recorda esse dia como fosse hoje.

Ditadura. A incrível fuga de Aljube

Luís Pedro Cabral Carlos Brito, Américo de Sousa e Rolando Verdial protagonizaram uma das fugas mais espectaculares das prisões da ditadura. De madrugada, fugiram por uma janela do quinto andar da cadeia do Aljube, equilibrando-se por um instável algeroz até a um prédio vizinho. Foi na madrugada de 25 para 26 de Maio de 1957, faz agora 65 anos. Carlos Brito, o único sobrevivente dessa fuga, recorda esse dia como fosse hoje.

Iam longos os meses de degredo na cadeia do Aljube, uma das mais temíveis da ditadura de Salazar, no coração de Lisboa, coração da situação. Do curro número 7, todos os dias se escutava uma voz enrouquecida, que depois aclarava, recitando poemas com precisão e eloquência. Carlos Alfredo de Brito, o seu ocupante, já não sabia se era de dia ou de noite, muito menos quanto tempo tinha passado desde a sua prisão. Os curros – celas minúsculas onde os presos políticos penavam em isolamento -, eram normalmente depósitos de dor silenciosa, concebidos para vergar o mais íntegro dos homens. Carlos Brito, já então destacado militante do PCP, tinha larga experiência adquirida em reclusão, na cadeia de Caxias.

Às vezes não se podia respirar. Não havia luz. Não podíamos ter objectos pessoais, um simples lápis e uma folha. Até os cordões dos sapatos retiravam. Carlos Brito, ex-preso político e militante do PCP

O PCP, o mais antigo partido político português, cumpriu 101 anos de vida. Carlos Brito tem 89. O histórico militante do PCP, parlamentar, um dia candidato à Presidência da República pelos comunistas, vive na sua casa de infância, em Alcoutim (distrito de Faro) , onde a família se instalou quando regressou de Moçambique, onde nasceu Carlos Brito. Nos últimos tempos, as relações com o PCP não têm sido propriamente um piquenique marxista leninista, até porque este militante hoje em dia se define como marxista não leninista. Defende uma reflexão profunda no partido, em consequência das sucessivas e pesadas derrotas eleitorais. Em muitos aspectos, o PCP não toma decisões da mesma forma que os outros partidos. O comité central funciona de certa forma como a memória. Às vezes, parece que o tempo não passou.

No Aljube foi a segunda vez que Carlos Brito esteve em degredo. Também não seria a última, pois em 1960 seria preso na mais assustadora de todas as cadeias da ditadura: o forte de Peniche, que Álvaro Cunhal e outros históricos comunistas provaram não ser à prova de fugas. No total, Carlos Brito passou oito anos e um mês nas prisões do regime.

Em Outubro de 1956, tinha 23 anos quando foi detido pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) e conduzido para o número 42 da Rua Augusto Rosa. Carlos Brito nunca tinha lá estado, mas sabia exactamente ao que ia: na cadeia do Aljube ficavam indefinidamente, ao abrigo de um amplo menu de arbitrariedades, os detidos com processos em fase de instrução. Para traduzir: presos políticos. Em árabe, aljube significa cisterna, poço profundo. Naquela altura, em Portugal Aljube tinha um só um significado: "tortura". Embora o regime usasse o eufemismo de interrogatórios. Quem ia para ali, ia para ser quebrado. Os detidos, até pela proximidade, eram sujeitos a "visitas" frequentes à Rua António Maria Cardoso, sede da PIDE, embora no Aljube os métodos de interrogatório não fossem muito diferentes.

O deputado do Partido Comunista Português, PCP, Carlos Brito, durante o comício realizado no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, para a apresentação da sua candidatura à Presidência da República, a 21 de novembro de 1980. Foto: Luís Vasconcelos/Lusa

No segundo andar do Aljube, onde se encontravam os curros, também conhecidos como "gavetas", a grande especialidade era o isolamento dos reclusos, a incomunicabilidade, o mecanismo lento e corrosivo da solidão. Consistia em "deixar os presos entregues ao seu pensamento", conta Carlos Brito. Deixavam que os prisioneiros se consumissem pelo que tinham deixado lá fora, os amigos, os filhos, a família, o sol, antecipando as restantes torturas que os esperavam.

Havia no Aljube 13 curros, cada um não excedendo um metro de largura por dois de comprimento. Estavam calculadas para um corpo deitado. Carlos Brito esteve mais de sete meses no número 7. "Às vezes não se podia respirar", recorda. Toda a ginástica de manutenção era mental. "Não havia luz. Não podíamos ter objectos pessoais, um simples lápis e uma folha. Até os cordões dos sapatos retiravam". As condições sanitárias eram para lá de precárias, para usar um termo do léxico prisional. "De tempos a tempos, um banho de água gelada". Nesses longos meses, Carlos Brito foi salvo pela poesia. "Escrevia poemas mentalmente. Sabia também muitos poemas de cor, de Sá de Miranda a Antero de Quental, de Camões a Florbela Espanca. Comecei a fazer 'recitais', para exercitar a memória e as cordas vocais. Passado algum tempo em isolamento e silêncio, nem a nossa voz reconhecemos".

O plano secreto

Desde que entrou na cadeia do Aljube, dentro da biblioteca da sua mente irrompeu uma frase, que qualquer comunista nas suas circunstâncias teria de ter presente: "O primeira tarefa de um comunista é conquistar a liberdade". A segunda, sobreviver à primeira.

As condições na cadeia eram degradantes. As lutas estudantis de 1956, o agudizar da luta de trabalhadores de diversos pontos do país, tinha tornado a PIDE especialmente repressiva. O número de detidos aumentara exponencialmente. Como se isto não bastasse, em Abril de 1957, a prisão de Caxias estava em obras, que deixou o Aljube a rebentar pelas costuras. A alimentação tinha estas variantes: "pão e sopa, sopa e pão". Quanto às condições de higiene? "Indescritíveis". Aliás, por entre as barbas dos guardas, surgiu um caderno reivindicativo, exigindo melhores condições de "sobrevivência" naquela cadeia. Nesse aspecto, nada a distinguia das outras. Esta reivindicação preto no branco foi uma autêntica heresia, que podia ter consequências bastante dolorosas para os reclusos, que se queixavam da alimentação, do regime de visitas e das instalações sanitárias. É claro que a existência de um caderno reivindicativo num degredo de alta-segurança não caiu bem ao regime. Mas o que a PIDE mais levou a peito foi a demonstração inequívoca de vias de comunicação entre presos, uma "indesejável" organização, que já não oferecia dúvidas ao mais céptico.

Nestes casos, o manual de instruções da polícia política aconselhava ao isolamento imediato dos cabecilhas. E foi assim que Carlos Brito foi retirado do seu curro. "Fui colocado numa sala com trinta pessoas". Para quem tinha passado mais de sete meses em isolamento, uma multidão. Por muito menos o regime considerava tais ajuntamentos uma manifestação. De qualquer maneira, uma situação de todo incomum e provisória. Seria colocado com sete camaradas, sendo que três deles eram membros Comité Central do PCP (Francisco Miguel; Blanquini Teixeira e Américo de Sousa), no quinto andar da cadeia do Aljube, numa sala onde anteriormente funcionava uma enfermaria. Essa sala era recuada. Por cima tinha uma janela com grossas grades de ferro, em desenho de cruz. Confiando na eficácia estrutural do Aljube e nos variadíssimos dispositivos e apetrechos securitários, a PIDE e os seus carcereiros de serviço tinham cometido um erro estratégico. Um erro crasso, que se revelaria histórico, mas estaria longe de ser o único.

Da mesma maneira que a informação circulava internamente no Aljube, também chegava ao partido. É claro que as visitas eram peças fundamentais neste circuito. Com pouco tempo de 5º andar, os seus "hóspedes" verificaram que este tinha potencial de fuga, objectivo primordial de qualquer prisioneiro, tirando os estavam sob a impressão que o regime tinha esgotado pretextos para os manter em cativeiro e, neste caso, os que tivessem vertigens. Observado atentamente o espaço, o que se arranjou foi um plano arriscadíssimo: "Teríamos de serrar as grades da janela, e fugir equilibrando-nos por um algeroz, que servia para dar vazão às águas, em direcção ao telhado do prédio contíguo à prisão e depois escapar pelo prédio contíguo a este". Lá em baixo, no rés do chão, a vigilância dos guardas era permanente.

A antiga prisão política do Aljube antes de ser convertida num museu sobre a resistência e dos prisioneiros políticos. Foto: Tiago Petinga/Lusa

Janela com vista para a cidade

O partido aprovou o plano, articulando com eles toda a logística. O primeiro passo era vigiar os vigilantes. Para isso, os prisioneiros revezavam-se de duas em duas horas, durante a noite. Tinha rotinas de relógio suíço, mas não tinham o hábito, que era regra nas cadeias da ditadura: "bater as grades". Os guardas do Aljube, talvez por excesso de confiança na arquitectura do degredo, não o faziam. Limitavam-se a apontar as lanternas para as grades. Precisavam, portanto, de uma serra, que na visita seguinte foi entregue "dentro da sola de uns sapatos novos".

As horas das visitas eram também os únicos momentos possíveis para serrar as grades. "Aquele som penetrante, quase de violino, impedia que isso fosse feito de noite". Durante quase um mês, eles foram serrando as grades, "colando miolo de pão, pintado com a côr das grades, para disfarçar os cortes". Partindo do princípio que a parte da serração corria bem, a fase seguinte era uma incógnita. Passar por um algeroz a uma altura de cinco andares, com os casacos e os sapatos atados à cintura, a atmosfera lá em cima e um GNR cá em baixo, era coisa de funâmbulo desesperado. Se chegassem ao prédio do lado, teriam de descer para o telhado com uma corda feita de lençóis. Através do telhado chegariam ao outro, descendo daí para a janela do último andar do outro prédio, que estaria aberta. Como? Deolinda Franco, então mulher de Carlos Brito, na véspera da fuga (madrugada de 25 para 26 de Maio de 1957), tinha visitado o andar, a pretexto de o arrendar. Na visita, discretamente, deixou a janela aberta.

Avante, camaradas. Pelas duas da manhã, puseram-se em marcha Américo de Sousa, Rolando Verdial e Carlos Brito. Colocaram uma mesa debaixo da janela, passando por esta de costas até atingir o algeroz. "Lembro-me de estar deitado na mesa e pensar na loucura de tudo aquilo", diz Carlos Brito. Nada que se comparasse com a loucura seguinte. Não convinha olhar para baixo, mas, olhando, lá estava o GNR a perseguir os próprios passos. Tinham de passar pelo algeroz um a um, pois não sabiam sequer se suportaria o peso de um homem. Mais de 30 metros de verdadeiro equilibrismo, com a parede de um lado e a morte certa do outro. O camarada Carlos Brito, virado para a parede, coberta de telhas, como numas águas furtadas, sentiu-se "a pairar no vazio. Uma sensação estranhíssima". Coisas da mente: "parei por momentos e contemplei Lisboa. A vista dali era magnífica, deslumbrante. Nunca mais me esqueço".

A mais arriscada das fases cumpriu-se sem um ruído que alertasse o sentinela lá de baixo. Já a descida para o telhado, teve o primeiro contratempo. "Américo de Sousa teve de saltar para o telhado, caindo com algum estrondo". Souberam mais tarde que esse barulho acordou uma criança do prédio ao lado, onde um dia viveu o actor Augusto Rosa, que deu nome à rua. A criança acordou o pai, dizendo-lhe andavam por ali ladrões. Este não fez caso.

Atingiram o prédio seguinte, saltando do telhado para a varanda do andar previsto, que tinha a janela aberta. Calçaram os sapatos, vestiram os casacos, compuseram os cabelos e desceram para a rua. Ao fundo, o guarda da porta do Aljube, fazia também a sua perpétua ronda. 50 metros para cá, defronte para o lugar onde se encontravam, 50 para lá, de costas para este. De cada percurso do guarda, fugiu um deles. Encontraram-se na rua seguinte, pondo ares de quem vinha da boémia. Já passava um pouco das três da manhã. O plano só falhou no seguinte: "devíamos ter um carro à nossa espera, mas não estava. Houve uma troca de datas", relembra Carlos Brito. Em passo acelerado dirigiram-se para o Largo da Graça, onde apanharam um táxi. Brito dirigiu-se depois para casa de Arnaldo Aboim. Bateu à porta com cuidado. Eram quatro e tal da manhã. Foi a cunhada de Aboim que veio do outro lado: "Quem é?" O Carlos Brito! "Isso não pode ser. O Carlos Brito está preso". Não estava. Na sua edição quinzenal de Junho de 1957, o Avante!, órgão oficial do partido até aos dias de hoje, referia-se assim ao acontecimento, em título: "Fuga audaciosa do Aljube".

Largos anos depois, noutro regime, "na terceira ou quarta Festa do Avante", Carlos Brito foi abordado por um homem que lhe disse ser o menino que na madrugada da fuga acordou com o barulho. O pai tinha-lhe dito que eram os gatos. Ambos sabiam que não.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

