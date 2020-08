Secretário de Estado da Saúde de Portugal, anunciou esta sexta-feira que "o início do processo de distribuição deverá ocorrer a partir do final do ano, mas dependendo da avaliação da Agência Europeia do Medicamento".

Distribuição da vacina para a covid-19 deverá ocorrer a partir de dezembro

Secretário de Estado da Saúde de Portugal, anunciou esta sexta-feira que "o início do processo de distribuição deverá ocorrer a partir do final do ano, mas dependendo da avaliação da Agência Europeia do Medicamento".

O processo de distribuição da vacina para a covid-19 deverá arrancar a partir de dezembro, avançou esta sexta-feira, 22 de agosto, o secretário de Estado da Saúde de Portugal, António Lacerda Sales.

“O início do processo de distribuição deverá ocorrer a partir do final do ano, mas sempre dependendo da avaliação da Agência Europeia do Medicamento. É uma luz que se começa a avistar ao fundo do túnel”, referiu o responsável, na conferência de imprensa de atualização sobre a pandemia.

O secretário de Estado adiantou esse possível prazo a propósito do recente anúncio da compra de 6,9 milhões de vacinas, por parte do governo português, num investimento estimado de 20 milhões de euros.

Segundo o governante, a estratégia de vacinação “será determinada pela Direção-Geral da Saúde”, mas lembrou que até a vacina ser uma realidade, é necessário persistir no esforço de prevenção da propagação do novo coronavírus.

O presidente do Infarmed – Autoridade do Medicamento, Rui Santos Ivo, que também esteve presente na conferência, esclareceu que as vacinas vão chegar em “diferentes prazos” à população, devido às diferentes fases de desenvolvimento em que se encontram neste momento.

“Há três fatores muito importantes: o primeiro é o tempo – quando vamos dispor das vacinas; o segundo tem a ver com as características das vacinas; e o terceiro diz respeito às próprias condições de acesso às vacinas. O que este processo visa é criar um portefólio de opções que nos permita depois dar uma resposta”, afirmou, acrescentando: “Teremos de ter vacinas em diferentes prazos, não vão surgir todas ao mesmo tempo”.

O líder da Autoridade do Medicamento enfatizou, uma vez mais, “a antecipação” e a “incerteza” com que o processo está a ser conduzido entre os Estados-membros e a Comissão Europeia, bem como o cariz coletivo da estratégia.

“O que está a ser feito é apoiar também o processo de desenvolvimento e produção das vacinas”, sublinhou Rui Santos Ivo, assinalando a preponderância da avaliação pela Agência Europeia do Medicamento: “Temos de dispor de dados de segurança e eficácia das vacinas, um mínimo de informação que nos permita avançar para a sua utilização. Temos também de saber se vamos administrar apenas uma dose ou mais, o regime que vai ser aplicado também resultará dessa avaliação”.

Grupos prioritários

A definição do acesso prioritário à vacina da covid-19 vai depender de alguns factores, como o pertencer a grupos de risco e as próprias características do medicamento e da sua adequação a cada grupo.

“Vão ser estabelecidos aquilo a que se chama de grupos prioritários para a vacinação e estes grupos são definidos por especialistas, mas a primeira linha de consideração é o tipo de vacina e as características dessa vacina”, afirmou, na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



Assim, será preciso saber se vacina estará, por exemplo, direcionada para grupos etários específicos ou para patologias específicas.

“As pessoas em maior risco são as imunossuprimidas, mas imagine que numa determinada vacina covid-19 vem que o fator imunossupressão não permite que a pessoa vacinada desenvolva anticorpos. Nesse caso, não vamos priorizar esse grupo”.

O número de doses a administrar também poderá variar, sendo previsível que possa ser necessária mais do que uma dose por pessoa.

“Muitas vezes, quando uma vacina é dada pela primeira vez, e é o caso da vacina contra a covid-19, é necessário aquilo a que chamamos de reforço. Mas há outras vacinas que, pelas características da sua fabricação, já podem ter a capacidade de, com uma única dose, darem a imunidade”, referiu.

Vacina poderá vir a ser obrigatória

Graça Freitas lembrou ainda que a lei portuguesa permite que a vacina da covid-19 possa ser de carácter obrigatória, uma vez que se trata de uma questão de saúde pública.

"A legislação portuguesa permite que em situação de epidemia e para defesa da saúde pública uma vacina possa ser obrigatória”, explicou, acrescentando, porém, que essa obrigatoriedade também dependerá da eficácia do fármaco.



“Se a vacina for, de facto, muitíssimo eficaz e o valor acrescentado para a saúde pública for muito grande, pode ser considerada uma metodologia de obrigatoriedade de vacinação”, explicou. Caso o seu grau de eficácia seja menor, a decisão poderá ser diferente.



"Teremos de esperar, saber as características da vacina, saber o valor acrescentado para a saúde pública, saber a sua proteção, a sua eficácia, a sua segurança, a sua qualidade, para depois podermos, com maturidade, tomar essa decisão”.



Para já, o que é dado como certo é o carácter "universal e gratuito" da vacina, segundo garantiu esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa.

com Lusa

