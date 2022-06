Um dos assuntos mais difíceis de abordar diz respeito ao modo como se cruzam vidas privadas e vidas militantes. Ou seja, como é que uma esfera íntima, subjectiva ou privada, se articula com uma outra, mais propriamente político-partidária ou pública.

Disciplina dos partidos políticos, expulsão de militantes e sujeitos frágeis

Em Portugal, a história dos partidos políticos no século XX está, em grande parte, por fazer. Claro que existem alguns trabalhos de fôlego, bem como umas poucas memórias que servem de ponto de partida.

Refiro-me aos livros sobre a Primeira República de Luis Bigotte Chorão e Manuel Baiôa; às biografias de parlamentares a cargo de Luís Farinha; à monografia pioneira sobre a União Nacional de Manuel Braga da Cruz; ao estudo sobre a Ala Liberal do marcelismo de Tiago Fernandes; à biografia de Pacheco Pereira sobre Álvaro Cunhal (a ler em conjunto com o que escreveram João Madeira e José Neves sobre o PCP); à escandalosa memória sobre o Partido Socialista de Rui Mateus; aos materiais recolhidos sobre o PPD/PSD por Maria José Stock, a completar com João Pedro George, na sua biografia política de Mota Pinto; à história dos pequenos partidos democrata-cristãos por Ana Teresa Leitão; às investigações de Miguel Cardina sobre a esquerda radical e o maoismo, mais a abordagem do MRPP da autoria de Miguel Marujo; às visões parcelares e de conjunto dos partidos em Democracia, muito em especial do PS, de Marco Lisi; e à história do parlamento português, em vários volumes, que está em preparação dirigida por Pedro Tavares de Almeida. Todos estes estudos são contributos decisivos para a história da vida partidária.

Do financiamento aos programas ideológicos, da mobilização dos militantes às suas escolhas, das eleições às relações externas, são muitos os temas e problemas tratados por uma história dos partidos. Contudo, um dos assuntos mais difíceis de abordar diz respeito ao modo como se cruzam vidas privadas e vidas militantes. Ou seja, como é que uma esfera íntima, subjectiva ou privada, se articula com uma outra, mais propriamente político-partidária ou pública. Ficando esta última quer sujeita a um escrutínio por parte de uma opinião alargada, quer submetida a uma hierarquia de órgãos com poder para impor escolhas sobre os seus membros. No fundo, um dos problemas mais obscuros está, talvez, no cruzamento entre o que pertence a uma ordem subjectiva e o que os partidos conseguem impor.

Nesse cruzamento entre o público e o privado, há três aspectos que se repetem, a ponto de quase monopolizarem todo o campo de observação. O primeiro diz respeito ao voyeurismo com que se examinam as vidas privadas, sobretudo as relações amorosas, mas também as vidas familiares e as redes clientelares. O segundo aspecto é o do oportunismo, sobretudo em matéria de enriquecimento ilícito. Neste último âmbito, encaixam-se as incoerências dos que pregam e reclamam por justiça num Estado de Direito, mas incorrem nos mais diversos modos de ilegalidade e corrupção, sempre na defesa de interesses privados. Por último, há uma imagem, mais ou menos generalizada, de que os partidos que reivindicam para si uma orientação revolucionária são mais determinados, do que os partidos à sua direita, na imposição de disciplinas sobre as vidas privadas dos seus militantes e funcionários.

As memórias de Mário Dionísio – o intelectual e militante comunista que foi expulso do partido, cujo primeiro volume já foi editado e profusamente anotado por Eduarda Dionísio, sua filha – constituem um documento único para reconstituir o referido cruzamento (Passageiro clandestino, vol. I - 1950-1957, 2 vols., Lisboa: Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 1921). Em 1950, Dionísio queixava-se acerca do isolamento em que vivia e do seu “enfastiamento depressivo”. Tinha medos, tantos medos. Temia pelos resultados do seu trabalho, pela falta de um lugar onde escrever e pintar, pelo futuro material e intelectual da própria filha, pelas suas hesitações, que o faziam fugir de si próprio. (p. 36). Meses depois, já em 1951, referia-se com elevação sincera a Navarro Soeiro, o psiquiatra que dispunha de tantas qualidades e de uma “grande cultura literária”, pois com ele “toda a perturbação interior começava a esfumar-se, a confiança voltava” (p. 48).

Neste quadro dubitativo e confessional de depressão, medos e perturbações, talvez o militante estivesse pouco ou nada disponível para a acção. E, mesmo que seja difícil reconstituir a evolução do estado de alma de Mário Dionísio, nesses anos de inícios da década de 1950, o certo é que, se escreveu no seu diário ter pretendido passar a simples “simpatizante” do PCP, o que se passou foi diferente. É que uma carta que recebeu, em Novembro de 1952, incluiu a ordem da sua expulsão do partido, por decisão do seu Secretariado, à cabeça do qual estava Júlio Fogaça.

Conforme se argumentava nessa mesma missiva: era “preciso elevar o nível ideológico de todo o Partido, é preciso saber utilizar sempre a crítica e a autocrítica, é preciso melhorar o controle de execução, é preciso fortalecer a vigilância e a disciplina partidárias”. Se todas estas operações ficassem por cumprir, acrescentava-se, o Partido cederia aos seus inimigos, aos divisionistas e caluniadores, aos provocadores e traidores, não se criando “as condições necessárias para a vitória da Democracia e da Paz no nosso país” (Eduarda Dionísio, Notas, vol. I, p. 167).

Quando oito anos volvidos, em Novembro de 1960, Álvaro Cunhal voltou a contactar Mário Dionísio referiu-se à expulsão deste do Partido como “um mau momento”. Em causa teria estado a colaboração deste último numa publicação, considerada dissidente, a cargo de Piteira Santos, igualmente qualificado como um divisionista. Cunhal vinha, por isso mesmo, relativizar o que se passara e, sem nunca pôr propriamente em causa a decisão tomada pelo anterior Secretariado, pretendia agora pensar em termos de futuro, numa possível reintegração de Dionísio.

Contudo, na sua resposta, Dionísio, sem duvidar das boas intenções de Cunhal, recusou-se a pôr uma pedra sobre o passado. É que, para ele, seria impossível “aceitar a simples solução do que lá vai lá vai”. A bem do quê? Da acção? Mas, para que tal sucedesse, interessava saber, revelando mais uma vez as suas dúvidas, medos e hesitações: “para onde? Como? Com quem?”

Depois, Dionísio chamou a atenção para que nada poderia voltar a ser como fora antes. Sobretudo, depois do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (1956), no qual tinham sido denunciadas as violências de Stalin, bem como após a Revolta da Hungria, no mesmo ano. Porém, a mais importante denúncia de Mário Dionísio, na sua carta para Cunhal, recaía sobre a própria máquina partidária e o seu funcionamento real. Como poderia uma tal máquina impor, ainda por cima sobre espíritos tão livres quanto dubitativos e preocupados com o sentido da vida, como era o seu, qualquer tido de disciplina? Como se poderia Dionísio reconciliar com um partido que o tinha levado “a um estado de amargura (que já teve as suas consequências de saúde) e de falta de confiança talvez definitivo”.

Julgava ele que a experiência pessoal de vida partidária, que lhe fora dado a ver, não se lhe afigurava possível de existir do lado da oposição comunista. Dela faziam parte, “a intriga, a deslealdade, a mentira, a falta de caracter, a sofreguidão do prestigiosinho pessoal, o mais ofensivo desprezo pelas verdadeiras razões de agir, tudo isto generalizado, superiormente apoiado e estimulado, tal e qual se passa naquele lado que consideramos ‘outro’ precisamente por isso”.

Em suma, sendo certo que o caso de Mário Dionísio pode não ser representativo do referido cruzamento entre disciplina partidária e esfera subjectiva, o certo é que só por si se apresenta como um testemunho raro. Tão raro quanto a riqueza do seu mundo interior – atravessado por dúvidas, medos e depressões – só se afigurava como uma fraqueza, em face de uma máquina que pretendia ser uma força de acção revolucionária. E que, por isso mesmo, se sentia obrigada a disciplinar todas as vontades individuais ou a desprezá-las, quando tidas por forças de traição ou de divisionismo. O que equivale a dizer que, só em frente de uma razão ortodoxa e totalitária, as forças discordantes são julgadas débeis. E, se dos fracos não reza a história – como se convencionou dizer no brocardo, tantas vezes repetido – o mundo subjectivo de Mário Dionísio esconde uma riqueza, tão grande quanto a força do homem que os seus diários em curso de publicação revelam.

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

