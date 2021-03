"São necessários mais esforços para que Portugal se reconcilie com as violações dos direitos humanos do passado", refere o relatório.

Portugal 5 min.

Direitos Humanos. Conselho da Europa pede a Portugal que confronte o seu passado colonial

Ana TOMÁS "São necessários mais esforços para que Portugal se reconcilie com as violações dos direitos humanos do passado", refere o relatório.

O Conselho da Europa insta Portugal a fazer mais para enfrentar o seu passado colonial e o seu papel no comércio transatlântico de escravos, como passo para combater o racismo e a discriminação que o país ainda enfrenta nos dias de hoje.

A comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja Mijatović, fez várias recomendações às autoridades portuguesas, esta quarta-feira, visando questões como o aumento do racismo.



O passado colonial do país e a forma como as suas consequências para os povos colonizados são ainda pouco discutidas, mereceram o reparo do organismo europeu.

"São necessários mais esforços para que Portugal se reconcilie com as violações dos direitos humanos do passado para combater os preconceitos racistas contra os povos de origem africana herdados de um passado colonial e do comércio histórico de escravos", afirma o Conselho da Europa no seu relatório anual sobre Portugal, citado pela agência Reuters, e onde se pede às autoridades que repensem a maneira como é ensinada a sua história colonial, geralmente enaltecendo os feitos heroicos do antigo império.

Estima-se que entre o século XV ao XIX, os navios portugueses tenham feito o transporte transatlântico de cerca de 6 milhões de africanos escravizados, mais do que qualquer outra nação, mas o papel do país na escravatura global e as consequências nos povos que colonizou são pouco ensinados nas escolas.



As estátuas do presente Quem é o "nós" que celebra Marcelino da Mata como "herói"? De que "heróis" precisa a direita para reescrever a história? Uma crónica de Raquel Ribeiro.

O debate sobre o passado colonial português tem sido reacendido nos últimos tempos, numa altura em que se assiste a uma escalada de discursos discriminatórios e xenófobos nas redes sociais, em algum espaço mediático e também em alguns setores políticos.

Por outro lado, as queixas de discriminação racial aumentaram 50% para 655 em 2020, mas esse número será muito inferior à taxa real de incidentes racistas, segundo afirmou à Reuters a Secretária de Estado para a Igualdade Rosa Monteiro.

No verão do ano passado a morte a tiro de Bruno Candé, um ator negro, no meio da rua, em plena luz do dia, numa freguesia de Loures, por um idoso, branco, antigo combatente na guerra colonial, num crime que a investigação do Ministério Público concluiu ter sido motivado por ódio racial, veio abrir novamente as feridas do passado colonialista português. Por isso, Rosa Monteiro considera que o país precisa de falar da sua história para progredir no combate ao racismo. "A nossa narrativa histórica é como uma ferida muito grave que não tem sido devidamente tratada. E para a curar, temos de falar sobre o que aconteceu", afirmou à Reuters, acrescentando que o governo já estava a preparar um plano nacional para combater o racismo.

À agência Lusa, a secretária de Estado acrescentou que os problemas apontados pelo Conselho da Europa são conhecidos do Governo e que está a ser desenvolvido "um conjunto de medidas" e que "foram salientadas no próprio memorando apresentado”.

Moscavide. Uma freguesia em choque com um homicídio anunciado Bruno Candé foi baleado este sábado em plena via pública. Autor do homicídio terá ameaçado de morte o jovem dias antes e proferido insultos racistas, mas para já as autoridades não confirmam que tenha sido esse o motivo do crime. Família e comunidade reclamam justiça.

Entre as medidas, Rosa Monteiro destacou o plano nacional de combate ao racismo e à discriminação, que durante esta semana está em fase de discussão pública, ou a criação do Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia.



O Conselho da Europa também expressou preocupação com o aumento da retórica racista no discurso político, destacando o partido Chega e seu deputado, André Ventura, que proferiu publicamente observações depreciativas contra minorias étnicas e ativistas como Mamadou Ba, do SOS Racismo, que no mês passado foi alvo de uma petição pedindo a sua deportação por ter declarado que a morte de um oficial colonial não deveria ser comemorada.

"Não estamos a tentar reescrever a história - estamos a dizer que a história que contamos hoje não é suficiente. Queremos uma história que represente todos os portugueses", afirmou Mamadou Ba num protesto contra o racismo, no passado fim de semana, em Lisboa.

O Conselho da Europa manifestou também preocupações relativamente ao "racismo na polícia" e recomenda que Portugal crie um mecanismo independente para investigar as queixas de maus-tratos imputadas às forças de segurança e que melhore os critérios de recrutamento, incluindo mais representação de minorias entre os efetivos policiais e nos vários níveis hierárquicos.

"As autoridades portuguesas devem aplicar uma política de tolerância zero para com qualquer manifestação de racismo por parte da polícia", disse Dunja Mijatovic.



Sobre este aspeto, a secretária de Estado refere que também está ser desenvolvido um "conjunto de medidas” especificamente para atacar “manifestações de discriminação nas forças de segurança”.

À agência Lusa, Rosa Monteiro respondeu ainda sobre as críticas feitas pelo Comité Europeu de Direitos Sociais do Conselho da Europa ao que o organismo considera ser continua a violação do direito à habitação digna da comunidade cigana residente no país, e que tem contribuído para a sua "segregação" e conduzido a atos "discriminatórios".

A secretária de Estado adiantou que está a ser feito “um trabalho muito articulado” entre o Governo e as autarquias para “mobilizar instrumentos” que resolvam esse problema.

Maior combate à violência contra as mulheres

A comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja Mijatović, pediu ainda a Portugal que intensifique os esforços de combate à violência doméstica e à violência contra as mulheres, que, considera, continua a registar "níveis alarmantes".

"As autoridades devem tomar medidas adicionais para fazer evoluir as mentalidades e sensibilizar mais o conjunto da sociedade para o facto de a violência contra as mulheres, nomeadamente a violência doméstica, constituir uma violação grave dos direitos humanos e, por conseguinte, um crime cujos autores devem ser responsabilizados", defendeu.

A comissária apelou ainda às autoridades portuguesas para que voltem a alterar a definição de violação no Código Penal e assegurem que esta assente inteiramente na ausência de livre consentimento da vítima.

com agências





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.