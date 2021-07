Cerca de 30% das mulheres diz ter sido vítima de violência obstétrica em Portugal, que é um dos países europeus com mais elevadas taxas de intervenção no parto.

Portugal 9 min.

Direitos das mulheres

Abuso nas maternidades portuguesas. "Se isto correr mal, tem outro"

Regina NOGUEIRA FERNANDES Cerca de 30% das mulheres diz ter sido vítima de violência obstétrica em Portugal, que é um dos países europeus com mais elevadas taxas de intervenção no parto. O Parlamento aprovou recentemente uma recomendação para que o Governo ponha fim às práticas abusivas no país.

Quando a pandemia chegou a Portugal, em março de 2020, Ágata estava nos últimos meses de gravidez. Foi para casa, como quase toda a gente, e só de lá saiu diretamente para a maternidade: "saí para uma experiência traumática da qual demorei vários meses para me recompor".

Ágata aponta o momento em que foi deixada sozinha na sala de espera – à data, devido as restrições importas pela covid-19, não eram permitidos acompanhantes no parto – como um dos mais traumáticos.

"Eu nunca idealizei o parto, não tinha uma ideia de como ia ser, estava só a confiar na equipa médica. Mas nunca imaginei estar sozinha numa sala de espera com contrações, de gatas, cheia de dores, agarrada a uma cadeira. Pensei que ia ter ajuda."

Quando finalmente foi chamada para a sala de partos, a médica perguntou-lhe se se importava que realizasse um procedimento que tornaria Ágata apta para internamento. "Disse-lhe que sim. Naquele momento era impossível articular o que quer que seja. Até hoje não sei o que me fizeram, se me deram oxitocina sintética para induzir o parto, ou se me descolaram membranas, não sei. Geralmente é a pessoa que está contigo que comunica quando tu já não consegues – e, na altura, essa pessoa foi-nos privada."

O que recorda da experiência é sobretudo a antipatia e negligência da equipa médica, à qual nunca viu a cara: "A primeira coisa que me disseram quando cheguei à enfermaria, mãe há menos de duas horas, foi de extrema insensibilidade. Não houve um "olá", "boa noite", "como se sente". O que me disseram foi: "Não sabe que a primeira causa de morte súbita é a desidratação causada pelo excesso de calor? O seu filho está com demasiada roupa", descreve Ágata, "o vulto encostou a minha maca à cama, esperou que eu rebolasse até ficar deitada novamente, e seguiu para a sala de pessoal sem dizer mais nada ou sequer me ajudar a despir o bebé."

Com uma luxação no cócix que a impedia de sentar ou andar, Ágata queixa-se de não ter tido qualquer ajuda. As refeições eram pousadas numa mesa no centro da sala para garantir o distanciamento de segurança: "Se quiser comer, levante-se e vá buscar", ouvia Ágata. Quando teve dores, disseram-lhe: "Não se queixe muito que nem fez cesariana."

Quatro dias depois, foi para casa. Ainda assim, o trauma da experiência acompanhou-a durante meses: "senti-me dividida ao meio. A mulher feliz, mãe de um filho que desejei muito, com o melhor pai e cuidador do mundo, e a mulher presa a palavras e imagens difíceis de encaixar".

Ágata demorou cerca de meio ano até perceber que estava com stress pós-traumático e necessitava de terapia. Em dezembro do ano passado, começou as sessões. Recebeu alta há duas semanas. "Tudo à minha volta estava bem: a minha relação com o bebé, com a vida, com o meu marido, mas eu chorava muito. Pensava: porque eu não mandei ninguém à merda, porque é que eu não me levantei, porque é que eu não fiz isto, não fiz aquilo? É preciso lembrar-me que era como se me tivesse passado um camião TIR por cima. Eu não tinha de fazer isso", relembra.

"Na fragilidade em que estava não tinha de estar a arranjar discussões, a pedir para me darem medicamentos, para me trazerem a comida à cama. Houve uma vez que pedi para me ajudarem a mudar a fralda do bebé e me fizeram sentir a pior mãe do mundo: 'mudar a fralda? mas você sabe que quando chegar a casa vai ter de mudar a fralda, cozinhar, limpar? Habitue-se já'".

Há muitas mulheres que relatam casos como o de Ágata, especialmente desde o início da pandemia. O fenómeno não é novo e tem vindo a levantar preocupações sobre o tratamento dado as mulheres durante o parto.

Segundo um estudo publicado este ano pela Associação Portuguesa para os Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto (APDMGP), 30% das mulheres foi vítima de abusos físicos ou psicológicos. O inquérito procurou caracterizar a situação do parto em Portugal e identificar eventuais situações de abuso, discriminação ou desrespeito vivenciadas e contou com as experiências de mais de 7.500 mulheres que tiveram um parto entre 2015 e 2019.

Rita Cachulo, 28 anos, teve o primeiro filho no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Foi a uma consulta de rotina, pouco depois das 38 semanas, mas, devido a complicações com o bebé, foi enviada para fazer uma cesariana de urgência. "O Santiago estava com o batimento cardíaco instável e, por isso a médica passou-me um papel e mandou-me ir para as urgências. Quando lá cheguei induziram-me o parto, contra a recomendação dela", conta Rita.

Rita e o filho Santiago. Foto: DR

"Estive três dias cheia de dores em trabalho de parto e só me diziam 'tens de aguentar'. Fui completamente largada no meio daquilo tudo e senti muito pouca compreensão".

"Entretanto, eis que entra uma médica que me diz: 'o seu filho tem dez minutos para nascer ou morre, está com o cordão umbilical a volta do pescoço.' Eu só pensava: E agora? E se eu não sou capaz de fazer toda a força do mundo?.Foi assustador. O meu parto foi muito violento a nível emocional. Até cheguei a ouvir de uma enfermeira: 'se isto correr mal, tem outro'".

De acordo com o estudo da APDMGP, 43.5% das mulheres que disseram ter sofrido de abuso ou desrespeito reportaram ter sofrido abuso verbal ou psicológico, 50.9% reportou uma relação deficiente com os prestadores de cuidados e 59.8% cuidados ou intervenções não consentidas.

Foi o caso de Tânia Pereira, 32 anos, Porto. Tânia foi mãe do primeiro filho em janeiro do ano passado: "O meu parto não estava a correr bem e acabaram por me fazer uma episiotomia". "Eu percebo que a minha obstetra teve razões para fazer o que fez, mas ela fez-me uma episiotomia quando eu disse especificamente que não. Quando me disse: 'Tenho de fazer uma episiotomia', eu implorei: Por favor, não, não, não. A resposta foi: 'Tarde demais, já está feito'".

A episiotomia, um corte no períneo da grávida de modo facilitar a passagem do bebé, é desaconselhada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que emitiu recentemente novas recomendações sobre a matéria. Se anteriormente a OMS admitia uma taxa de praticabilidade do procedimento de 10%, em 2018 a organização veio retificar a sua posição, desencorajando totalmente a sua realização. Ainda assim, a episiotomia continua a ser prática rotineira nos hospitais portugueses. Segundo dados do Euro Peristat, o número está acima dos 70%.

A APDMGP considera que a episiotomia é, segundo as recomendações, "uma prática de mutilação genital feminina" e que a afirmação "encontra eco na literatura médica sendo a episiotomia tida como uma moderna forma de mutilação genital feminina".

Portugal é um dos países europeus com mais altas taxas de intervenção no parto, como o caso da elevada taxa de episiotomias ou de cesarianas. Outros dados não estão ainda quantificados, tais as taxas de indução de parto ou da aplicação da manobra de Kristeller (aplicação de pressão no fundo do útero), mas o consenso é que são amplamente utilizados. Para além de desaconselhadas, tais práticas são, por vezes, realizadas contra o direito consentimento informado ou até contra a vontade explícita das mães, como no caso de Tânia.

"Embora tenha tido sorte e não tenha sofrido consequências permanentes do procedimento, nunca me senti respeitada ou ouvida. Sim, o meu bebé nasceu e sobreviveu às suas lesões congénitas, mas senti que o meu corpo não era meu. Apesar de ter dito não, o procedimento foi feito de qualquer forma, como se a minha permissão nem sequer fosse necessária. Nunca soube realmente que tinha a opção de dizer alguma coisa sobre o assunto", conta Tânia.

Por um parto consentido

Ana Sanches, ativista pelos direitos na gravidez e do parto e membro da iniciativa "Parto Com Sentido", considera que o problema está no facto de o procedimento ter sido instituído como um protocolo. "Quem entra agora para um hospital público vai aprender com os obstetras que lá estão e fazer igual aquilo que está a ver ser feito", explica. "É a mesma coisa que termos alguém que foi informático nos anos 90 a seguir as mesmas práticas da altura. Há aqui uma falta de atualização da comunidade médica."

A "Parto Com Sentido" é uma iniciativa que luta pelos direitos das mulheres na gravidez e no parto, e visa "contrariar a noção de normalidade da violência obstétrica, e combatê-la através da informação". "Somos uma equipa multidisciplinar", diz Ana. Para além de Ana Sanches, são membros a médica ginecologista/obstetra Mariana Torres, o sociólogo Mário Santos, a advogada Mia Negrão e a fisioterapeuta pélvica Soraia Coelho.

"Nesta primeira fase, começámos por nos ligar ao "Movimento Não É Normal" (que se define como um movimento feminista que promove a desconstrução de todos os atos de machismo) por querermos chegar a uma população mais jovem, para que quando chegar a altura de ter filhos sentirem que têm a informação necessária para escolher conscientemente e fazer valer os seus direitos."

Embora a violência obstétrica seja ainda silenciada e normalizada na sociedade portuguesa, a verdade é que o assunto tem tido cada vez mais atenção, também a nível político. Uma lei aprovada em 2018, por exemplo, relativa aos cuidados de saúde materna e obstétrica, detalha uma série de direitos e proteções às mulheres no parto.

A 28 de Junho deste ano, foi também publicada uma resolução em Diário da República que recomenda ao Governo a erradicação de práticas abusivas na gravidez e no parto. Entre elas, "a manobra de Kristeller e a episiotomia de rotina".

Apesar de já existirem alguns mecanismos que garantem a proteção destes direitos, lembra Ana, a parte mais difícil é a fiscalização e certificarmo-nos que as leis são aplicadas. "A violência obstétrica é ainda um conceito que não existe na lei portuguesa, mas esta já prevê algumas coisas como a questão do consentimento informado, do direito a receber informação fidedigna nos cursos de preparação para o parto, de ser aceite o plano de nascimento – nós sabemos é que isso raramente acontece. Há uma disparidade muito grande de boas práticas que não estão a ser postas em prática pelas instituições", explica.

As vítimas de violência obstétrica enfrentam ainda muitas dificuldades para levar os casos a justiça, não só devido a falta de reconhecimento legal total do fenómeno e da normalização do problema na sociedade, mas também "por ser extremamente difícil a apresentação de provas que permitam a responsabilização dos profissionais de saúde, sobretudo em casos de abuso psicológico", explica Ana.

Rita Cachulo, por exemplo, chegou a apresentar uma reclamação contra a equipa medica do Hospital de São Francisco Xavier, mas desistiu de lhe dar seguimento devido à "burocracia extrema" do processo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.